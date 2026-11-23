2026-11-23 21:37:37

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 αναστέλλονται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 3632, 3633, 1634 και 1635 στη γραμμή Θεσσαλονίκη - Σέρρες - Θεσσαλονίκη, εξαιτίας διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών.Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, τα συγκεκριμένα σιδηροδρομικά δρομολόγια θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train, τα οποία θα εκτελούν όλες sidirodromikanea

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