Ο τόπος και ο τρόπος ζωής, πολύ πριν από το «στυλ»

Η εικόνα που σήμερα αναγνωρίζουμε ως Tuscan style δεν προέκυψε από ένα σύνολο διακοσμητικών κανόνων. Διαμορφώθηκε μέσα από αιώνες αγροτικής οργάνωσης και αρχιτεκτονικής εξέλιξης, σε μια περιοχή όπου τα κτίσματα συνδέθηκαν άρρηκτα με το τοπίο και τον τρόπο ζωής των κατοίκων ανά εποχή.

Αγροικίες, αγροτικά κτήματα, επαύλεις, μικροί οικισμοί και καλλιεργημένες εκτάσεις συγκρότησαν σταδιακά ένα περιβάλλον όπου τα κτίσματα δεν λειτουργούσαν ανεξάρτητα από τον τόπο. Αυτός ο δεσμός είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του ύφους που αργότερα άρχισε να περιγράφεται διεθνώς ως «Tuscan style».

Η ιστορική διαμόρφωση του τοσκανικού τοπίου

Η περίφημη εικόνα της τοσκανικής υπαίθρου δεν οφείλεται μόνο στη μορφολογία του τοπίου, αλλά κυρίως στην ιστορική εξέλιξη της περιοχής όπως και στον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκαν οι οικισμοί σε σχέση με τις καλλιέργειες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κοιλάδα Val d’Orcia, νότια της Σιένα, όπου τον 14ο και 15ο αιώνα οργανώθηκε συστηματικά γύρω από τις καλλιέργειες και τα αγροκτήματα και αναπτύχθηκε συστηματικά στο πλαίσιο της επέκτασης της πόλης-κράτους της Σιένα. Εύποροι έμποροι επένδυσαν στην ύπαιθρο, δημιουργώντας μια οργανωμένη αγροτική ζώνη με καλλιέργειες, αγροκτήματα, οικισμούς και δρόμους, που συνδέθηκε παράλληλα με την αναγεννησιακή αντίληψη για μια αρμονική διαμόρφωση του τοπίου.

Η Val d’Orcia έχει ενταχθεί από το 2004 στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ακριβώς για τον τρόπο με τον οποίο διατηρεί τη μορφή και τον χαρακτήρα ενός οργανωμένου αναγεννησιακού αγροτικού τοπίου.

Ambrogio Lorenzetti, Effects of Good Government in the Countryside (Επιπτώσεις της καλής διακυβέρνησης στην ύπαιθρο) 1338-40

Η σύνδεση αυτή αποτυπώθηκε και στη ζωγραφική με την Σχολή της Σιένα, ένα από τα σημαντικότερα κινήματα της ιταλικής ζωγραφικής. Οι παραστάσεις μιας οργανωμένης υπαίθρου, όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα εντάσσεται αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον, συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας εξιδανικευμένης εικόνας της τοσκανικής υπαίθρου, η οποία απέκτησε ευρύτερη πολιτισμική επιρροή.

Σε αυτή την πραγματικότητα η αγροτική κατοικία ήταν πρωτίστως λειτουργική. Δεν αποτελούσε αυτόνομη μονάδα, αλλά μέρος ενόςτης σιενέζικης πόλης-κράτους, ενός αγροτικού κτήματος στο οποίο, μαζί με το σπίτι της οικογένειας που καλλιεργούσε τη γη, υπήρχαν στάβλοι, αποθήκες, αλώνια, πηγάδια, κελάρια και άλλες εγκαταστάσεις απαραίτητες για την παραγωγή. Η χρήση τοπικής πέτρας, ξυλείας, κεραμιδιού και τερακότας ήταν επομένως περισσότερο αποτέλεσμα του τόπου, των διαθέσιμων υλικών και των πρακτικών αναγκών παρά αισθητική επιλογή με τη σημερινή έννοια.





Από το αγρόκτημα στη villa-fattoria

Από την Αναγέννηση και ιδιαίτερα από τον 16ο αιώνα, σε περιοχές όπως το Chianti οργανώθηκε ένα πιο σύνθετο σύστημα αγροτικής ιδιοκτησίας. Πολλά επιμέρους αγροκτήματα εντάχθηκαν στην ίδια ιδιοκτησία και διοίκηση, με κέντρο τη villa-fattoria: ένα κτιριακό συγκρότημα που λειτουργούσε ταυτόχρονα ως κατοικία του ιδιοκτήτη, διοικητικό κέντρο του κτήματος και χώρος επεξεργασίας και αποθήκευσης της παραγωγής. Γύρω του οργανώνονταν τα επιμέρους poderi, τα σπίτια των καλλιεργητών, οι δρόμοι, οι μύλοι και χώροι αποθήκευσης.

Πίσω από αυτή την οργάνωση της υπαίθρου βρίσκονταν σε μεγάλο βαθμό οι εύπορες οικογένειες των πόλεων, που επένδυαν μέρος του πλούτου τους στη γη. Η αγροτική ιδιοκτησία δεν ήταν μόνο πηγή εισοδήματος· αποτελούσε ταυτόχρονα δείκτη κοινωνικής θέσης και, στα μεγαλύτερα κτήματα, πεδίο όπου η οικονομική οργάνωση άρχισε σταδιακά να συναντά την αρχιτεκτονική και την αισθητική.

Η εξέλιξη αυτή εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί το κτίριο και το καλλιεργημένο τοπίο στην Τοσκάνη δείχνουν τόσο στενά δεμένα μεταξύ τους. Οι κατοικίες δεν σχεδιάζονταν απλώς με θέα στην ύπαιθρο· αποτελούσαν οργανικό μέρος ενός ευρύτερου παραγωγικού συστήματος. Ακόμη και η χάραξη δρόμων, οι αναβαθμίδες και η θέση των επιμέρους κτισμάτων συνδέονταν με τον τρόπο λειτουργίας του κτήματος.

Παράλληλα, διαμορφώθηκε και μια διαφορετική παράδοση εξοχικής κατοικίας, συνδεδεμένη επίσης με τις εύπορες και αριστοκρατικές οικογένειες της Τοσκάνης. Οι βίλες των Μεδίκων, που δημιουργήθηκαν και μετασχηματίστηκαν από τον 15ο έως τον 17ο αιώνα, αποτέλεσαν έναν νέο τύπο κατοικίας, διαφορετικό τόσο από τα αγροκτήματα των εύπορων Φλωρεντινών όσο και από τα παλαιότερα οχυρωμένα κάστρα. Οι κατοικίες αυτές δεν αποτελούσαν απλώς τόπους αναψυχής. Η επιλογή της τοποθεσίας, η μορφή των κτισμάτων και η διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων εξέφραζαν επίσης την οικονομική ισχύ, το κοινωνικό κύρος και την καλλιέργεια των ιδιοκτητών τους.

Η αρχιτεκτονική, οι κήποι και το φυσικό περιβάλλον αντιμετωπίστηκαν πλέον ως ενιαία σύνθεση, συνδεδεμένη με τις ιδέες του Ουμανισμού και της Αναγέννησης για τη ζωή στην ύπαιθρο. Το πρότυπο αυτό επηρέασε αργότερα την εξέλιξη της εξοχικής κατοικίας και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Μεγάλος αριθμός από αυτά τα παλιά κτίσματα έχουν σήμερα αποκτήσει νέα χρήση. Αγροικίες, fattorie και ιστορικές βίλες έχουν αποκατασταθεί και λειτουργούν ως αγροτουριστικές μονάδες, μικρά ξενοδοχεία ή πολυτελή καταλύματα, διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με την ιστορία τους.

Ακόμη και στη σημερινή, αποκατεστημένη μορφή τους, η αρχιτεκτονική, η έκταση των εσωτερικών αλλά και των εξωτερικών χώρων όπως και πολλά από τα κατασκευαστικά και διακοσμητικά στοιχεία αυτών των κτισμάτων εξακολουθούν να αποκαλύπτουν την προέλευσή τους. Είναι ευδιάκριτη όχι μόνο η εποχή κατά την οποία διαμορφώθηκε το κάθε σπίτι, αλλά και ο αρχικός του χαρακτήρας: αν επρόκειτο για μια απλή αγροτική κατοικία, ένα οργανωμένο αγρόκτημα, μια villa-fattoria ή μια έπαυλη που συνδεόταν με την οικονομική και κοινωνική θέση των ιδιοκτητών της.

Πώς όλα αυτά έγιναν «Tuscan style»

Αυτό που σήμερα ονομάζεται Tuscan style δεν αντιστοιχεί σε έναν συγκεκριμένο ιστορικό τύπο κατοικίας. Είναι περισσότερο μια μεταγενέστερη σύνθεση στοιχείων που προέρχονται από διαφορετικές όψεις της τοσκανικής αρχιτεκτονικής: από τις απλές αγροικίες και τα οργανωμένα αγροτικά κτήματα έως τις παλιές βίλες και τις πολυτελείς εξοχικές κατοικίες.

Γι’ αυτό και τα χαρακτηριστικά που συνδέονται με το συγκεκριμένο ύφος —οι εμφανείς πέτρινοι τοίχοι, τα ξύλινα δοκάρια και οι θολωτές οροφές, τα δάπεδα από τερακότα, οι σοβατισμένες επιφάνειες, τα στιβαρά ξύλινα έπιπλα και οι θερμές γήινες αποχρώσεις— έχουν περισσότερο ενδιαφέρον όταν αντιμετωπίζονται ως απόηχος της αρχιτεκτονικής και της κατασκευαστικής παράδοσης και λιγότερο ως αυτόνομος κατάλογος διακοσμητικών επιλογών.

Το ίδιο ισχύει και για τη χαρακτηριστική φθορά των παλιών τοσκανικών σπιτιών. Οι ανομοιομορφίες της πέτρας, τα σημάδια στο ξύλο, οι μεταβολές στον σοβά και τα παλιά δάπεδα και οροφές — στοιχεία που η σύγχρονη εκδοχή του Tuscan style συχνά επιχειρεί να αναπαράγει τεχνητά— δεν δημιουργήθηκαν για να προσδώσουν «rustic χαρακτήρα». Είναι ίχνη χρήσης, επισκευών και αλλαγών που συντελέστηκαν με τα χρόνια.

Ίσως τελικά εκεί βρίσκεται και η ιδιαίτερη γοητεία του. Αυτό που σήμερα ονομάζουμε Tuscan style είναι η διακοσμητική ανάγνωση μιας πολύ παλαιότερης πραγματικότητας: μιας μακράς σχέσης ανάμεσα στην κατοικία, την αγροτική παραγωγή, την αρχιτεκτονική και το τοπίο της Τοσκάνης.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Harold Donaldson Eberlein, Villas of Florence and Tuscany, 1923 pinterest.com/soulouposeto