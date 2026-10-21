Η υποχώρηση των παγκόσμιων αποστολών υπολογιστών (PC) κατά 20,1% το γ’ τρίμηνο του 2026 αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη στην αγορά τεχνολογίας, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της ερευνητικής εταιρείας IDC.

Τα Κύρια Στοιχεία της Πτώσης

Συνολική αγορά: Οι παγκόσμιες αποστολές μειώθηκαν κατά 20,1% σε ετήσια βάση (μείωση περίπου 15,8 εκατομμυρίων μονάδων).

HP: Δέχθηκε το ισχυρότερο πλήγμα, καταγράφοντας πτώση 30,9% στις αποστολές της.

Dell: Ακολούθησε με σημαντική υποχώρηση της τάξεως του 25%.

Άλλοι κατασκευαστές: Σημαντική πτώση σημείωσε και η Lenovo, ενώ εταιρείες όπως η Apple και η Asus αποδείχθηκαν πιο ανθεκτικές κατά το ίδιο διάστημα.

Παράγοντες που Οδήγησαν στην Κρίση 1. Έλλειψη Μνήμης λόγω της Έκρηξης του AI

Οι μεγάλοι κατασκευαστές μνήμης (όπως η Micron) έχουν στρέψει σημαντικό μέρος της παραγωγικής τους ικανότητας στην παραγωγή μνήμης HBM (High Bandwidth Memory) για GPUs τεχνητής νοημοσύνης και κέντρα δεδομένων (Data Centers). Αυτό οδήγησε σε έλλειψη διαθέσιμων τσιπ μνήμης DDR5 για την καταναλωτική αγορά, εκτινάσσοντας τις τιμές των εξαρτημάτων στα ύψη.

2. Πρόωρες Αγορές και «Αποθεματοποίηση» (Stockpiling)

Κατά το β’ τρίμηνο, πολλοί κατασκευαστές αλλά και καταναλωτές προχώρησαν σε πρόωρες αγορές και συσσώρευση αποθεμάτων για να προλάβουν τις αναμενόμενες αυξήσεις τιμών. Αυτό οδήγησε σε προσωρινή «εξάντληση» της ζήτησης στο γ’ τρίμηνο.

3. Αυξήσεις Τιμών & Πίεση στον Καταναλωτή

Λόγω του αυξημένου κόστους των υλικών (RAM/ROM), οι μέσες τιμές πώλησης (ASP) των υπολογιστών αυξήθηκαν. Παρόλο που οι αποστολές μονάδων κατέγραψαν κατακόρυφη πτώση, τα συνολικά έσοδα ορισμένων εταιρειών παρέμειναν υψηλά λόγω των αυξημένων τιμών, αν και τα περιθώρια κέρδους στον τομέα των καταναλωτικών PC πιέζονται.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.