2026-10-21 09:11:23
Φωτογραφία για Τρενάκι Πηλίου: Έκτακτα δρομολόγια στις 26, 27 και 28 Οκτωβρίου.
 Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων ενόψει της 28ης Οκτωβρίου, το Τρένο του Πηλίου θα πραγματοποιήσει επιπλέον δρομολόγια κατά τον μήνα Οκτώβριο.Συγκεκριμένα, οι αμαξοστοιχίες 3800 (Άνω Λεχώνια – Μηλιές) και 3801 (Μηλιές – Άνω Λεχώνια) θα πραγματοποιήσουν επιπλέον δρομολόγια στις 26, 27 και 28 Οκτωβρίου 2026.Η αμαξοστοιχία 3800 sidirodromikanea
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