2026-10-21 09:34:37

Το Live News κυριάρχησε στην απογευματινή ζώνη, σημειώνοντας 23,4% στο δυναμικό κοινό και κατακτώντας την πρώτη θέση με σημαντική διαφορά από τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το The Chase με 16,1%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» ακολούθησε με 15,9%.



Το Deal κατέγραψε 14,8%, ενώ το Cash or Trash σημείωσε 11,9%. Το Studio στις 3 συγκέντρωσε 10,4%, με τις «Οικογενειακές Ιστορίες» (Ε) να ακολουθούν στο 8,0%.



Πιο χαμηλά, το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε) σημείωσε 5,2%, το «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» 5,1% και το «Κάτι Ψήνεται» 4,1%. Οι «Καθαρές Κουβέντες» κατέγραψαν 2,7%, οι «Κουτσουπιές» 2,6%, ενώ το Studio 4 ολοκλήρωσε τη ζώνη με 2,0%.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ