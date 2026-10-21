2026-10-21 09:34:37
Φωτογραφία για Απογευματινή Ζώνη: Στην κορυφή το Live News – Ψηλά The Chase και «Τροχός της Τύχης»
Το Live News κυριάρχησε στην απογευματινή ζώνη, σημειώνοντας 23,4% στο δυναμικό κοινό και κατακτώντας την πρώτη θέση με σημαντική διαφορά από τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το The Chase με 16,1%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» ακολούθησε με 15,9%.

Το Deal κατέγραψε 14,8%, ενώ το Cash or Trash σημείωσε 11,9%. Το Studio στις 3 συγκέντρωσε 10,4%, με τις «Οικογενειακές Ιστορίες» (Ε) να ακολουθούν στο 8,0%.

Πιο χαμηλά, το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε) σημείωσε 5,2%, το «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» 5,1% και το «Κάτι Ψήνεται» 4,1%. Οι «Καθαρές Κουβέντες» κατέγραψαν 2,7%, οι «Κουτσουπιές» 2,6%, ενώ το Studio 4 ολοκλήρωσε τη ζώνη με 2,0%.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρωτιά για τον Alpha – Ακολουθεί το Star News
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρωτιά για τον Alpha – Ακολουθεί το Star News
Ανατροπή στην Μεσημεριανή Ζώνη: Πρώτο το Live You...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανατροπή στην Μεσημεριανή Ζώνη: Πρώτο το Live You...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (20/10/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (20/10/2026)
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Κυριαρχία για την «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Κυριαρχία για την «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρώτοι οι «Αταίριαστοι»– Ακολουθεί το Super Κατερίνα
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρώτοι οι «Αταίριαστοι»– Ακολουθεί το Super Κατερίνα
Ανατροπή στην Μεσημεριανή Ζώνη: Πρώτο το Live You...
Ανατροπή στην Μεσημεριανή Ζώνη: Πρώτο το Live You...
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρωτιά για τον Alpha – Ακολουθεί το Star News
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρωτιά για τον Alpha – Ακολουθεί το Star News
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Prime Time Ζώνη: Διπλή πρωτιά για το «Σόι σου» με υψηλές επιδόσεις
Prime Time Ζώνη: Διπλή πρωτιά για το «Σόι σου» με υψηλές επιδόσεις
Late Night Ζώνη: Πρώτο το The 2Night Show
Late Night Ζώνη: Πρώτο το The 2Night Show
Τρενάκι Πηλίου: Έκτακτα δρομολόγια στις 26, 27 και 28 Οκτωβρίου.
Τρενάκι Πηλίου: Έκτακτα δρομολόγια στις 26, 27 και 28 Οκτωβρίου.
ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ 20% ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ PC, με HP και Dell ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ 20% ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ PC, με HP και Dell ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Από τον προσομοιωτή στις ράγες: η τεχνολογία αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης και της καθημερινής ρουτίνας των μηχανοδηγών τρένων.
Από τον προσομοιωτή στις ράγες: η τεχνολογία αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης και της καθημερινής ρουτίνας των μηχανοδηγών τρένων.