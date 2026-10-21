2026-10-21 09:34:38
Φωτογραφία για Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Κυριαρχία για την «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα MEGA», σημειώνοντας 21,2% στο δυναμικό κοινό και αποκτώντας σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων εκπομπών.

Το «Σήμερα» ακολούθησε με 17,8%, ενώ το «Happy Day στον Alpha» κατέγραψε 15,9%. Πιο πίσω βρέθηκαν η «Ώρα Ελλάδος» με 6,2% και το «Καλημέρα Ελλάδα» με 6,1%, με τη διαφορά τους να είναι οριακή. Το «Νωρίς Νωρίς» σημείωσε 5,8%, ενώ το Stars System ολοκλήρωσε τη ζώνη με 2,5%.

Πηγή: tvnea.com
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