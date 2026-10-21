2026-10-21 09:34:37
Φωτογραφία για Ανατροπή στην Μεσημεριανή Ζώνη: Πρώτο το Live You...
Το Live You βρέθηκε στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης, σημειώνοντας 15,4% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Αποκαλύψεις» με 12,0%, καταγράφοντας επίσης διψήφια επίδοση.

Πιο χαμηλά, το «Ρεπορτάζ Τώρα!» σημείωσε 1,6%, ενώ η «Pop Μαγειρική» κατέγραψε 1,0%, ολοκληρώνοντας την κατάταξη της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com
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