2026-10-21 09:34:37

Το Live You βρέθηκε στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης, σημειώνοντας 15,4% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Αποκαλύψεις» με 12,0%, καταγράφοντας επίσης διψήφια επίδοση.



Πιο χαμηλά, το «Ρεπορτάζ Τώρα!» σημείωσε 1,6%, ενώ η «Pop Μαγειρική» κατέγραψε 1,0%, ολοκληρώνοντας την κατάταξη της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com



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