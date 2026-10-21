2026-10-21 09:34:38

Οι «Αταίριαστοι» κατέκτησαν την πρώτη θέση στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη με 17,5% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Super Κατερίνα με 14,1%, ενώ το «Χαμογέλα και Πάλι!» ακολούθησε με 12,5%.



Το «Πρωινό» κατέγραψε 8,9%, ενώ ο «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» σημείωσε 7,5%. Το «Πρωίαν Σε Είδον» συγκέντρωσε 6,3%, ενώ το «10 Παντού» έκλεισε τη ζώνη με 1,9%.



Πηγή: tvnea.com



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