Οι άνθρωποι που σου αλλάζουν τη ζωή, συχνά είναι εκείνοι που δεν περίμενες να γνωρίσειςΗ «Νταντά της Γειτονιάς» κάνει τη μεγάλη της πρεμιέρα την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 21:00 στο MEGA και υπόσχεται να ξεκλειδώσει τα πιο όμορφα συναισθήματά μας. Η πολυαναμενόμενη κωμική σειρά που προστίθεται στο νέο πρόγραμμα του σταθμού, έρχεται να μας θυμίσει μέσα από μια απίστευτη σύμπτωση ότι η οικογένεια δεν ορίζεται πάντα από τον βιολογικό δεσμό, αλλά από την ανάγκη μας να προσφέρουμε και να δεχτούμε αγάπη.Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται ο Γιάννης (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης), ένας κατηφής συνταξιούχος δάσκαλος που προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες του μετά την απώλεια της συζύγου του. Ένα πρωτόγνωρο γραφειοκρατικό λάθος σε ένα κοινωνικό πρόγραμμα εθελοντισμού τον καλεί να αναλάβει χρέη «νταντάς» στο σπίτι της Χριστίνας (Ρένα Λύκου) – μιας νεαρής εργαζόμενης μητέρας που παλεύει να ανταποκριθεί στις καθημερινές υποχρεώσεις της και να μεγαλώσει μόνη τα δύο της παιδιά.Η είσοδος του Γιάννη σε αυτό το θορυβώδες σπιτικό θα αποτελέσει την αφορμή για μια σειρά από διασκεδαστικές συγκρούσεις. Η αυστηρή πειθαρχία του Γιάννη έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με το χαοτικό πρόγραμμα της οικογένειας της Χριστίνας, δημιουργώντας απολαυστικές παρεξηγήσεις. Ωστόσο, μέσα από την καθημερινή τριβή, οι δύο αντίθετοι κόσμοι τους θα αρχίσουν να συγκλίνουν και οι συγκρούσεις θα δώσουν θέση στην αμοιβαία κατανόηση.Τη συμμαχία τους θα πλαισιώσει μια σειρά από διαφορετικούς χαρακτήρες που θα δώσουν τις δικές τους ξεχωριστές πινελιές στη ροή των γεγονότων.Στην «Νταντά της Γειτονιάς», η κωμωδία συναντά την τρυφερότητα των ανθρώπινων σχέσεων, ξεδιπλώνοντας μια ιστορία γεμάτη αγάπη και μικρές, απρόσμενες αταξίες.Πηγή: tvnea.com