2026-10-21 11:25:57
Φωτογραφία για ΕΣΡ: Καλεί σε ακρόαση το MEGA για τρία επεισόδια του «Maestro» – Στο επίκεντρο η προστασία ανηλίκων
Στο μικροσκόπιο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης βρίσκεται το MEGA για τη μετάδοση τριών επεισοδίων της σειράς «Maestro», σε σκηνοθεσία και σενάριο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Το ΕΣΡ καλεί τον τηλεοπτικό σταθμό σε ακρόαση, εξετάζοντας ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν την προστασία των ανηλίκων και τη σήμανση του προγράμματος.

Η υπόθεση αφορά επεισόδια της σειράς που προβλήθηκαν στις 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου 2024. Στο πλαίσιο της διαδικασίας θα εξεταστεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες για το περιεχόμενο και την κατάλληλη σήμανση των συγκεκριμένων μεταδόσεων.

Το «Maestro» έκανε πρεμιέρα στο MEGA το 2022 και στη συνέχεια απέκτησε διεθνή παρουσία μέσω του Netflix, αποτελώντας την πρώτη ελληνική τηλεοπτική παραγωγή που διατέθηκε στην πλατφόρμα για το παγκόσμιο κοινό.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που έργο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη βρίσκεται στο επίκεντρο υπόθεσης του ΕΣΡ. Το 2003, το Συμβούλιο είχε επιβάλει πρόστιμο 100.000 ευρώ στο MEGA για τη σειρά «Κλείσε τα μάτια», με αφορμή τη μετάδοση φιλιού μεταξύ δύο ανδρών. Η συγκεκριμένη απόφαση στη συνέχεια ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η νέα υπόθεση αφορά διαφορετικό ζήτημα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην εξέταση των τριών επεισοδίων του «Maestro» και στις αποφάσεις που θα ακολουθήσουν τη διαδικασία ακρόασης.

Πηγή: Realnews

Πηγή: tvnea.com
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