-. για τα κρυολογήματα και διάφορα προβλήματα του ανώτερου αναπνευστικού (όπως φαρυγγίτιδα και αμυγδαλίτιδα)Σε πολλά μέρη όταν βλέπουν ότι υπάρχει προδιάθεση γρίπης πριν πέσουν για ύπνο, ετοιμάζουν κρεμμυδόζουμο με μέλι ή πετιμέζιΒράζουν μισό κρεμμύδι σε ένα φλιτζάνι νερό για 10-15 λεπτά, σουρώνουν και, αφού γίνει χλιαρό, προσθέτουν ένα κουταλάκι μέλι, το οποίο μαλακώνει επίσης τον λαιμό-. για τους δοθιήνες κοινώς “καλόγερους”α) Καθαρίζουν ένα ξερό κρεμμύδι το πολτοποιούν και το βάζουν κατάπλασμα στον “καλόγερο”β) Παίρνουν ένα ξερό κρεμμύδι και το βάζουν να ψηθεί για λίγη ώρα και αφού το αφήνουν να κρυώσει για λίγο, το καθαρίζουν από τα εξωτερικά φύλλα και το τοποθετούν πάνω στον “καλόγερο”, το δένουν με έναν επίδεσμο και το αφήνουν έτσι όλο το βράδυ.Οι βιταμίνες,τα ιχνοστοιχεία,τα μέταλλα και οι ισχυρές αντιφλεγμονώδεις και αποτοξινωτικές ιδιότητες του κρεμμυδιού δρουνκαι βοηθούν να αποκατασταθεί η ισορροπία.-. σπυριά με πύονΨήνουν ένα κρεμμύδι και ζεστό το βάζουν κατάπλασμα πάνω στο “σπυρί”, το οποίο “ανοίγει” και βοηθάει να απομακρυνθεί το πύον.-. για τσιμπήματα εντόμωνΠαίρνουν μια φέτα κρεμμυδιού και την βάζουν κατευθείαν πάνω στο πονεμένο από το τσίμπημα του εντόμου σημείο και ο πόνος υποχωρεί αμέσως-. για το βήχα-βρογχίτιδαΤρίβουν στον τρίφτη ένα μεγάλο κρεμμύδι και με τη βοήθεια ενός σουρωτηριού παίρνουν το χυμό του, τον οποίο ανακατεύουν με μιά κουταλιά της σούπας μέλι ή με πετιμέζιΑπό το σιρόπι παίρνουν μιά κουταλιά της σούπας, τρεις φορές τη μέρα-. για τις ευρυαγγείεςΈνα κρεμμύδι σχεδόν κάθε μέρα στη διατροφή-π.χ σε σαλάτες-προλαμβάνει την εμφάνιση των ευρυαγγειών-. για τα χτυπήματαΠολτοποιούν ελαφρά ένα κρεμμύδι και το βάζουν κατάπλασμα αμέσως πάνω στο χτύπημα.Ο πόνος θα υποχωρήσει και δεν θα υπάρξει ούτε πρήξιμο ούτε μελανιά!-. για την αποτοξίνωσηΒράζουν κρεμμύδια και πίνουν το χυμό τους αλλά και τα προσθέτουν σε σούπες ή κάνουν σιρόπι με μέλι από το χυμό ξερών κρεμμυδιών, τον οποίο πίνουν τρεις φορές τη μέρα.-. για την παρακράτηση ούρωνΤα κρεμμύδια ως συστατικό της καθημερινής μας διατροφής δρουν ως διουρητικά αυξάνοντας την παραγωγή ούρων-. για την κυτταρίτιδαΤο κρεμμύδι δρα και ως φυσικό διουρητικό και βοηθά στην απομάκρυνση των περιττών υγρών από το σώμα προστατεύοντάς το και από την κυτταρίτιδα!-. για το διαβήτη τύπου 2Τα φρέσκα κρεμμυδάκια στις σαλάτες και στις σούπες και ο χυμός από τα ωμά ξερά κρεμμύδια, βοηθάνε στη σωστή διαχείριση του ζακχάρου από τον οργανισμό.-. για την πίεσηΑπό πολύ παλιά σε διάφορα μέρη για να αντιμετωπίσουν την υψηλή πίεση έπιναν χυμό από ξερά κρεμμύδια.Αυτό επιβεβαίωσαν εκ των υστέρων πολλές έρευνες, τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν πως το κρεμμύδι μειώνει την αρτηριακή πίεση σε υπερτασικά άτομαΤα αποτελέσματα των μελετών διαπίστωσαν ότι μόλις 2 ή 3 κουταλιές της σούπας χυμός κρεμμυδιού την ημέρα, μπορεί να ρίξει την πίεση κατά μέσο όρο 25 μονάδες τη συστολική και 15 μονάδες τη διαστολική.-. για το ουρικό οξύΣε πολλά μέρη θεραπεύουν το ουρικό οξύ με την απλή κρεμμυδόσουπα.Βάζουν σε μιά κατσαρόλα ένα κιλό ολόκληρα κρεμμύδια τα σκεπάζουν με νερό και τα βράζουν για μιά ώρα περίπου σε χαμηλή φωτιά.Κάθε πρωί πίνουν από το θεραπευτικό ζωμό.

Σύμφωνα με μια παλιά αγγλική δοξασία, το πάχος της εξωτερικής φλούδας του κρεμμυδιού προοιώνιζε το είδος του χειμώνα.



Λεπτές φλούδες; – ήπιος χειμώνας, παχιές φλούδες; – σκληρό χειμώνας.

επίλογοςΠολλοί βοτανολόγοι, ειδικά των προηγούμενων αιώνων, δεν βασίζονταν σε έρευνες και κλινικές μελέτες, αλλά στις δικές τους παρατηρήσεις και στις παραδόσεις των λαών και όπως έλεγε και ο Εθνοφαρμακολόγος Paul Alan Cox, "Όταν οι λαοί ζουν εδώ και πολλές δεκαετίες σε περιοχές όπου η χλωρίδα ποικίλει και μεταδίδουν τις συνταγές τους από γενιά σε γενιά,η χρήση ενός θεραπευτικού φυτού παρέχει τόσες ορθές πληροφορίες όσες και οι κλινικές δοκιμές μεγάλης κλίμακας"Ο ίδιος ο Paul Alan Cox έχει εργαστεί με παραδοσιακούς θεραπευτές στη Σαμόα.Η γνώση τους για το δέντρο Homalanthus nutans οδήγησε στην έρευνα της προστρατίνης, μιας ουσίας με ενδιαφέρουσα αντιική δράση που μελετήθηκε ως πιθανός παράγοντας για την αντιμετώπιση του HIV.Το παράδειγμα αυτό δείχνει κάτι ουσιαστικό - η παραδοσιακή γνώση μπορεί να προηγείται της εργαστηριακής ανακάλυψης και να υποδεικνύει δρόμους που η συμβατική έρευνα δεν είχε ακόμη εξερευνήσει.Δεν αποδεικνύει, βέβαια, ότι κάθε παραδοσιακός ισχυρισμός είναι σωστός.Αποδεικνύει όμως ότι η συστηματική καταγραφή και η σοβαρή διερεύνηση της παραδοσιακής γνώσης έχουν πραγματική αξία.Χαρακτηριστικά ο Paul Alan Cox είχε πει πως "Κάθε φορά που πεθαίνει ένας από τους θεραπευτές, είναι σαν να καίγεται μια βιβλιοθήκη"κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia - botanologia.grέρρωσθε!https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1994-09-18-me-39918-story.html?utm_source=chatgpt.comhttps://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2739453/?utm_source=chatgpt.com