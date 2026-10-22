2026-10-22 11:47:09

Το Live News βρέθηκε στην πρώτη θέση της απογευματινής ζώνης, καταγράφοντας 20,8% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε ο Τροχός της Τύχης με 16,7%, ενώ το Deal σημείωσε 13,0%.



Το The Chase κατέγραψε 11,9%, με το Cash or Trash να ακολουθεί με 11,6%. Το Studio στις 3 σημείωσε 10,1%, ενώ οι Οικογενειακές Ιστορίες (Ε) συγκέντρωσαν 9,4%.



Το Κάτι Ψήνεται σημείωσε 7,3%, ο Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) κατέγραψε 6,1% και το Αντώνιος και Κλεοπάτρα ακολούθησε με 5,9%. Οι Καθαρές Κουβέντες περιορίστηκαν στο 5,0%, ενώ το Στούντιο 4 έκλεισε με 1,5%.



Πηγή: tvnea.com



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