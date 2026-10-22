2026-10-22 12:06:03
Φωτογραφία για Θεσσαλονίκη: Αύριο τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας για τον σιδηρόδρομο στην περίοδο του Έπους του 1940.
Αύριο, στις 11:00 το πρωί, σε αίθουσα του Επιβατικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.Στην τελετή των εγκαινίων, εκτός από τη διοίκηση των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, θα παραστεί και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Στέλιος Σακαρέτσιος.Μέσα από την έκθεση, οι sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Prime Time και Late Νight Ζώνη: Μάχη στην κορυφή με το «Σόι σου» και την «Μπαμπά σ’ αγαπώ» - Δυνατή πρωτιά για τις «Νύχτες Αποκαλύψεων»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime Time και Late Νight Ζώνη: Μάχη στην κορυφή με το «Σόι σου» και την «Μπαμπά σ’ αγαπώ» - Δυνατή πρωτιά για τις «Νύχτες Αποκαλύψεων»
Απογευματινή Ζώνη: Στην κορυφή το Live News, δυνατή επίδοση για τον Τροχό της Τύχης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή Ζώνη: Στην κορυφή το Live News, δυνατή επίδοση για τον Τροχό της Τύχης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κύμα παραπόνων για τον σιδηρόδρομο.
Κύμα παραπόνων για τον σιδηρόδρομο.
Οι τεχνολογίες που φέρνουν την επανάσταση στον παγκόσμιο σιδηρόδρομο.
Οι τεχνολογίες που φέρνουν την επανάσταση στον παγκόσμιο σιδηρόδρομο.
Δισεκατομμύρια για τον σιδηρόδρομο σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, αλλά με μεγάλο χρηματοδοτικό κενό.
Δισεκατομμύρια για τον σιδηρόδρομο σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, αλλά με μεγάλο χρηματοδοτικό κενό.
«Στην Πρώτη Γραμμή»: Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος αναδεικνύουν τον ρόλο του σιδηροδρόμου στον πόλεμο του 1940-1941.
«Στην Πρώτη Γραμμή»: Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος αναδεικνύουν τον ρόλο του σιδηροδρόμου στον πόλεμο του 1940-1941.
Αύριο το τελευταίο αντίο στον σιδηροδρομικό Μιχάλη Καραπατσά.
Αύριο το τελευταίο αντίο στον σιδηροδρομικό Μιχάλη Καραπατσά.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρώτο το Star News
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρώτο το Star News
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (21/10/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (21/10/2026)
Από παλιά αντικείμενα σε μικρά έργα τέχνης
Από παλιά αντικείμενα σε μικρά έργα τέχνης
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (21/10/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (21/10/2026)
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Ξεχώρισε το Happy Day, δυναμική παρουσία για το Κοινωνία Ώρα MEGA
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Ξεχώρισε το Happy Day, δυναμική παρουσία για το Κοινωνία Ώρα MEGA