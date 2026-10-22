2026-10-22 12:06:03

Αύριο, στις 11:00 το πρωί, σε αίθουσα του Επιβατικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.Στην τελετή των εγκαινίων, εκτός από τη διοίκηση των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, θα παραστεί και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Στέλιος Σακαρέτσιος.Μέσα από την έκθεση, οι sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ