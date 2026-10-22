2026-10-22 20:52:15
Φωτογραφία για Πρεμιέρα για την ΠΑΡΕΑ στην ΕΡΤ1 με αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα
Η μουσική #Παρέα του Γιώργου Κουβαρά επιστρέφει στην ΕΡΤ1, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στις 21:00! Για ακόμη μια χρονιά, ο Γιώργος Κουβαράς μας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, αναμνήσεις και συναισθήματα, μέσα από τον πλούτο και τη διαχρονική μαγεία του καλού ελληνικού τραγουδιού.

Με προσκεκλημένους κορυφαίους δημιουργούς, ερμηνευτές και καλλιτέχνες από όλους τους χώρους και με καλούς φίλους, η #Παρέα συνεχίζει για τρίτη χρονιά, ανανεωμένη, διευρυμένη και γεμάτη εκπλήξεις.

Με μια ορχήστρα σπουδαίων μουσικών και μαέστρο τον Γιώργο Μπουσούνη, με αφιερώματα σε μεγάλους συνθέτες, στιχουργούς και ερμηνευτές, με συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών στον χώρο του πολιτισμού, η #Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την ψυχαγωγία με τη διασκέδαση.

Για να μην ψάχνετε τι θα κάνετε το Σάββατο το βράδυ!

Eπεισόδιο 1o: «Αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα»


Με ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα, έναν από τους κορυφαίους δημιουργούς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από δύο χρόνια, κάνει πρεμιέρα η #Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά.

Ο Μίμης Πλέσσας σφράγισε την ελληνική μουσική ιστορία, συνθέτοντας εκατοντάδες διαχρονικά τραγούδια, μουσικά θέματα για 104 ταινίες, καθώς και για 70 τηλεοπτικές και θεατρικές παραγωγές. Με 57 προσωπικούς δίσκους στο ενεργητικό του, διέγραψε μια εντυπωσιακή πορεία που εκτείνεται από την τζαζ και την ελαφρά μουσική, έως το έντεχνο λαϊκό τραγούδι και τις μεγάλες μουσικές φόρμες, αναδεικνύοντας παράλληλα μεγάλες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου.

Σε αυτό το ξεχωριστό αφιέρωμα, ο Γιώργος Κουβαράς υποδέχεται στο πλατό της εκπομπής τη σύζυγο και θεματοφύλακα του έργου του συνθέτη, Λουκίλλα Καρρέρ και τους επιστήθιους φίλους του Γιώργο Χατζηνάσιο και Γιάννη Μετζικώφ, οι οποίοι μοιράζονται σπάνιες ιστορίες από την κοινή τους διαδρομή.

Τη συντροφιά πλαισιώνουν ο ραδιοφωνικός παραγωγός και βαθύς γνώστης του έργου του συνθέτη, Σιδερής Πρίντεζης και οι ηθοποιοί Άννα Φόνσου, Νίκη Παλληκαράκη, Λένα Παπαληγούρα και Παναγιώτα Βιτετζάκη οι οποίες ξεδιπλώνουν τις δικές τους αναμνήσεις και μιλούν για τους δεσμούς που τις ένωσαν μαζί του.

Μεγάλα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα ερμηνεύουν ο Γιώργος Περρής, ο οποίος θυμάται τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι δίπλα στον μεγάλο δημιουργό, ο Γιώργος Λιβάνης, η Ελένη Πέτα, η Δέσποινα Πολυκανδρίτου καθώς και η Ειρήνη Τουμπάκη.

Παρουσίαση – αρχισυνταξία: Γιώργος Κουβαράς

Σκηνοθεσία: Μανώλης Παπανικήτας

Εκτέλεση παραγωγής: Rhodium Productions/ Κώστας Γανωτής

Παραγωγή: ΕΡΤ

Πηγή: tvnea.com
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