Ο Πέτρος Χατζησταύρος μάς υποδέχεται στο δεύτερο επεισόδιο της νέας εκπομπής «Ποιος παίρνει το Κλειδί;» την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου στις 19:50 στο OPEN, με ένα smart home στη Βάρκιζα και τρεις υποψήφιους που έχουν κάθε λόγο να θέλουν το κλειδί.Ο Στράτος έρχεται από την Αγγλία. Η Ρένα αναζητά περισσότερη ηρεμία στην καθημερινότητά της και η Βαλεντίνα πρέπει να μετακομίσει, χωρίς να είναι δική της επιλογή. Οι διαδρομές τους οδηγούν στη Βάρκιζα και στο ίδιο ερώτημα: μπορεί αυτό να είναι το επόμενο σπίτι τους;Στο δεύτερο επεισόδιο του «Ποιος παίρνει το Κλειδί;», ο Πέτρος Χατζησταύρος, ο γνωστός «Mr Prokat», ανοίγει την πόρτα ενός πλήρως επιπλωμένου και εξοπλισμένου διαμερίσματος 92 τ.μ., στον πρώτο όροφο, κατασκευής 2025. Με δύο υπνοδωμάτια, λειτουργίες smart home και κλειστό γκαράζ με φορτιστή αυτοκινήτου, το σπίτι είναι έτοιμο να υποδεχτεί τον επόμενο ένοικό του.Ο Στράτος είναι στέλεχος ναυτιλιακής και έρχεται από την Αγγλία για να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, με την εταιρεία του να καλύπτει τη στέγασή του. Αναζητά τον χώρο που θα γίνει η βάση του εδώ. Θα βρει στη Βάρκιζα αυτό που έχει στο μυαλό του;Η Ρένα είναι μητέρα και ξέρει τι θέλει από τη μετακόμιση: ψυχική ηρεμία, θάλασσα και ένα σχολείο κοντά. Για εκείνη, η επιλογή του σπιτιού συνδέεται με το πώς θα κυλά η μέρα της οικογένειάς της. Θα μπορέσει να φανταστεί αυτή την καθημερινότητα μέσα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα;Η Βαλεντίνα, στέλεχος HR, καλείται να φύγει από το σπίτι όπου μένει λόγω ιδιοκατοίκησης. Η αναζήτηση νέας κατοικίας έχει προκύψει από ανάγκη. Τώρα έχει μπροστά της μια επιλογή που αξίζει να εξετάσει. Θα είναι αυτή η διεύθυνση του επόμενου κεφαλαίου της;Ο Πέτρος γνωρίζει τον καθένα μέσα από τη δική του ξενάγηση και συζήτηση. Ακούει όσα ζητούν από ένα σπίτι και τους βοηθά να δουν πώς οι χώροι του μπορούν να ταιριάξουν στη ζωή τους. Όλοι έχουν έναν λόγο να το θέλουν. Το κλειδί, όμως, θα καταλήξει σε έναν.Πηγή: tvnea.com