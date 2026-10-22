Η «Σύγκρουση», το νέο καθηλωτικό ερωτικό δικαστικό θρίλερ, σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA.

Στα 8 επεισόδια της «Σύγκρουσης» τίθεται ένα ερώτημα, που δεν αφήνει περιθώρια για εύκολες απαντήσεις. Είναι ο πρωταγωνιστής αθώος και κατηγορείται άδικα ή ένοχος και προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια;

Καθώς η υπόθεση ξετυλίγεται, το ερώτημα περί αθωότητας ή ενοχής του γίνεται όλο και πιο σύνθετο, καθώς κάθε στοιχείο μετατρέπεται σε πιθανή ένδειξη και κάθε βεβαιότητα -περί της μίας ή της άλλης εκδοχής- σε νέα αμφιβολία.

Γνωρίστε τους χαρακτήρες της «Σύγκρουσης»:

Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης)

Ένας ταλαντούχος μουσικός, ευαίσθητος και εσωστρεφής για όσους τον γνωρίζουν. Ορφανός από νεαρή ηλικία, μεγάλωσε με τη φροντίδα της αδερφής του και κατάφερε με κόπο να φτιάξει τη ζωή του. Το τροχαίο στο οποίο εμπλέκεται, θα αλλάξει τις ισορροπίες του με βίαιο τρόπο. Όταν κατηγορείται για τον θάνατο της κοπέλας του, ο κόσμος του καταρρέει. Θέλει να αποδείξει την αθωότητά του.

Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη)

Διορισμένη δικηγόρος, ανερχόμενη, έξυπνη, ικανή και με μια κρυφή επιθυμία να «ξεφύγει» από τον μικρόκοσμό της. Στην υπόθεση του Φιλίππου βλέπει μια ευκαιρία να σταθεί πιο δυναμικά στα πόδια της, μετά τον χωρισμό της από μια μακροχρόνια σχέση που την πλήγωσε. Η σταδιακή εμπλοκή της, συναισθηματική και ηθική, θα τη φέρει σε ρήξη με τα όρια του ρόλου της και με την ίδια της τη συνείδηση.







Χρύσα Ράπτη (Ευαγγελία Συριοπούλου)

Η μεγάλη αδελφή του Φιλίππου. Παντρεμένη, μητέρα ενός παιδιού, αναγκάστηκε να πάρει από νωρίς τον ρόλο της δεύτερης μάνας και για τον αδελφό της. Ασκεί μεγάλη επιρροή στον Φίλιππο και προσπαθεί να τον σώσει, ακόμα και αν αυτό σημαίνει, ότι θα χάσει τον εαυτό της. Η Χρύσα γνωρίζει πράγματα που δεν έχει πει σε κανέναν και ίσως είναι η μόνη που ξέρει, ποιος πραγματικά είναι ο Φίλιππος.







Μιχάλης Σταυρινός (Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης)

Βοηθός εισαγγελέας και πρώην σύντροφος της Άννας, με την οποία υπήρξε ζευγάρι για σχεδόν τρία χρόνια. Η σχέση τους τελείωσε, όταν εκείνη ανακάλυψε πως την είχε απατήσει. Ο χωρισμός τους του κόστισε περισσότερο από όσο παραδέχεται, καθώς δεν την ξεπέρασε ποτέ.







Χρήστος Σταυρινός (Λεωνίδας Κακούρης)

Μεγαλοδικηγόρος, είναι ο μέντορας της Άννας Καλογήρου και πατέρας του Μιχάλη Σταυρινού, του πρώην συντρόφου της Άννας. Είναι ο άνθρωπος που εκτιμά την Άννα και τη στηρίζει επαγγελματικά.







Νίκος Συμεωνίδης (Νίκος Ψαρράς)

Επιχειρηματίας, πατέρας της Εύας. Ένας αυστηρός, συντηρητικός άντρας που θα δώσει αγώνα για τη δικαίωση της κόρης του. Αμφισβητεί από την πρώτη στιγμή την αθωότητα του Φιλίππου και θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να το αποδείξει.







Γεωργία Συμεωνίδου (Μαρία Ναυπλιώτου)

Μητέρα της Εύας, μια γυναίκα που ήθελε να ελέγχει την κόρη της και δεν ενέκρινε τις επιλογές της. Ένας αυταρχικός και δύσκολος άνθρωπος, που θα κυνηγήσει με πάθος τον Φίλιππο.







Εύα Συμεωνίδου (Χριστίνα Μαθιουλάκη)

Η νεκρή που στοιχειώνει τους πάντες. Όμορφη, παρορμητική, ήθελε να ξεφύγει από τα δεσμά της οικογένειάς της. Η σχέση της με τον Φίλιππο ήταν παθιασμένη, αλλά προβληματική. Μέσα από μαρτυρίες, μηνύματα και μνήμες, αποκαλύπτεται σταδιακά μια κοπέλα διχασμένη.







Δώρα Καλογήρου (Ναταλία Σουίφτ)

Η ξαδέρφη της Άννας, στην οποία κατέφυγε μετά το χωρισμό της. Εξωστρεφής και μοντέρνα, στηρίζει την Άννα και είναι μια θετική παρουσία στη ζωή της.







Μάρα Κοτρώνη (Κάτια Γκουλιώνη)

Η δαιμόνια δημοσιογράφος που κυνηγάει την αλήθεια και προσπαθεί με όποιον τρόπο μπορεί, να βγει στο φως.







Φωτογραφίες: https://we.tl/t-RKB5NNYcE4WNNY35







Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης, Άρης Νινίκας, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Τάσος Τσούκαλης, Ελένη Στεργίου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ζαχαρίας Γουέλα, Θοδωρής Προκοπίου, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Κωνσταντίνος Σειριδάκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Μάρθα Τομπουλίδου, Βαγγέλης Τσαρκοβίτσας, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνα Μεσσίνη.

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Αλέκος Κυράνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ελτον Μπίσφα

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Κων/νος Ζαμάνης

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος







ΕΚΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ALTER EGO MEDIA – MEGA

Πηγή: tvnea.com