2026-10-22 17:23:21

Ανησυχητικά είναι τα συμπεράσματα της πρώτης πανευρωπαϊκής έρευνας της UNIFE για την ποικιλομορφία και την ένταξη στον κλάδο της σιδηροδρομικής βιομηχανίας, καθώς αναδεικνύεται η αυξανόμενη έλλειψη νέων εργαζομένων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων στις εταιρείες προμηθευτών του τομέα.Η έρευνα, που κάλυψε σχεδόν 100.000 εργαζόμενους σε μεγάλες σιδηροδρομικές εταιρείες της Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας sidirodromikanea

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