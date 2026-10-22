Σήμα κινδύνου για τον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό κλάδο: Έλλειψη νέων στελεχών και γυναικών στις εταιρείες προμηθευτών.
2026-10-22 17:23:21
Ανησυχητικά είναι τα συμπεράσματα της πρώτης πανευρωπαϊκής έρευνας της UNIFE για την ποικιλομορφία και την ένταξη στον κλάδο της σιδηροδρομικής βιομηχανίας, καθώς αναδεικνύεται η αυξανόμενη έλλειψη νέων εργαζομένων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων στις εταιρείες προμηθευτών του τομέα.Η έρευνα, που κάλυψε σχεδόν 100.000 εργαζόμενους σε μεγάλες σιδηροδρομικές εταιρείες της Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας sidirodromikanea
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