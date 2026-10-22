2026-10-22 17:23:21
Φωτογραφία για Σήμα κινδύνου για τον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό κλάδο: Έλλειψη νέων στελεχών και γυναικών στις εταιρείες προμηθευτών.
Ανησυχητικά είναι τα συμπεράσματα της πρώτης πανευρωπαϊκής έρευνας της UNIFE για την ποικιλομορφία και την ένταξη στον κλάδο της σιδηροδρομικής βιομηχανίας, καθώς αναδεικνύεται η αυξανόμενη έλλειψη νέων εργαζομένων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων στις εταιρείες προμηθευτών του τομέα.Η έρευνα, που κάλυψε σχεδόν 100.000 εργαζόμενους σε μεγάλες σιδηροδρομικές εταιρείες της Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας sidirodromikanea
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