2026-10-22 19:38:45
Φωτογραφία για Νέο ορόσημο για τον σιδηροδρομικό «Δρόμο του Μεταξιού»: Πάνω από 140.000 δρομολόγια Κίνας - Ευρώπης.
Το φράγμα των 140.000 δρομολογίων ξεπέρασε η υπηρεσία εμπορευματικών τρένων Κίνας - Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό της ρόλο στις εμπορευματικές μεταφορές της Ευρασίας. Το επετειακό δρομολόγιο, με προορισμό τη Μόσχα, αναχώρησε από τον σταθμό Puhe στο Σενγιάνγκ της επαρχίας Λιαονίνγκ.Από το 2011, τα τρένα της υπηρεσίας έχουν μεταφέρει εμπορεύματα αξίας άνω των 560 δισ. δολαρίων, ενώ το sidirodromikanea
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