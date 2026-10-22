2026-10-22 16:07:13

Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα εξακολουθεί να αναβλύζει νερό στον χώρο στάθμευσης των λεωφορείων του ΟΑΣΘ, στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης.Παρότι η ΕΥΑΘ έχει ενημερωθεί για τη διαρροή, μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια παρέμβαση για την αποκατάσταση του προβλήματος, γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτήματα για την καθυστέρηση αντιμετώπισής του.Το μόνο βέβαιο είναι ότι καθημερινά sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ