2026-10-22 16:07:13
Φωτογραφία για Θεσσαλονίκη: Για 4η ημέρα αναβλύζει νερό στον σιδηροδρομικό σταθμό – Χάνονται πολύτιμα κυβικά χωρίς παρέμβαση.
Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα εξακολουθεί να αναβλύζει νερό στον χώρο στάθμευσης των λεωφορείων του ΟΑΣΘ, στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης.Παρότι η ΕΥΑΘ έχει ενημερωθεί για τη διαρροή, μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια παρέμβαση για την αποκατάσταση του προβλήματος, γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτήματα για την καθυστέρηση αντιμετώπισής του.Το μόνο βέβαιο είναι ότι καθημερινά sidirodromikanea
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