Μετά το διαζύγιο με τον ΑΝΤ1, το όνομα του OPEN βρέθηκε στο επίκεντρο των σεναρίων για την επόμενη τηλεοπτική στέγη της παρέας του Αντώνη Κανάκη. Ωστόσο, τα δεδομένα για τη φετινή σεζόν φαίνεται πως είναι διαφορετικά.

Η επόμενη ημέρα για τους Ράδιο Αρβύλα μετά το τηλεοπτικό διαζύγιο με τον ΑΝΤ1 εξακολουθεί να απασχολεί το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο κανάλι που θα μπορούσε να φιλοξενήσει την επιστροφή της αγαπημένης παρέας από τη Θεσσαλονίκη.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η αποχώρηση του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του από τον ΑΝΤ1, το OPEN ήταν ένα από τα κανάλια που φιγουράριζαν στα σχετικά σενάρια. Η πιθανότητα μιας νέας τηλεοπτικής συνεργασίας συγκέντρωσε το ενδιαφέρον, καθώς οι Ράδιο Αρβύλα αποτελούν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ελληνικής τηλεοπτικής ψυχαγωγίας.

Ωστόσο, η επιστροφή τους στη μικρή οθόνη δεν φαίνεται να αποτελεί, τουλάχιστον για την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν, ένα εύκολο εγχείρημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν στο tvnea.com, τα σχέδια του OPEN για τη φετινή σεζόν φαίνεται πως κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δύσκολα θα υπάρξουν ανατροπές στον σχεδιασμό του σταθμού προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμά του η εκπομπή του Αντώνη Κανάκη.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι η συζήτηση για την επόμενη τηλεοπτική ημέρα των Ράδιο Αρβύλα κλείνει οριστικά. Οι εξελίξεις γύρω από την παρέα της Θεσσαλονίκης αναμένεται να εξακολουθήσουν να απασχολούν το τηλεοπτικό παρασκήνιο, με το ερώτημα για το πότε και μέσα από ποια συχνότητα θα επιστρέψουν να παραμένει ανοιχτό.

Για την ώρα, πάντως, το σενάριο του OPEN δεν φαίνεται να προχωρά με τους όρους που θα απαιτούνταν για μια άμεση επιστροφή των Ράδιο Αρβύλα. Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν θα προκύψουν νέα δεδομένα που θα αλλάξουν τον τηλεοπτικό χάρτη για τον Αντώνη Κανάκη και την ομάδα του.

Πηγή: tvnea.com