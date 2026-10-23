Σε κάθε σπίτι υπάρχει μια διαφορετική ζωή και μια διαφορετική ιστορία.Για κάποιες ιστορίες, όμως, είναι απαραίτητο να γραφτεί ένα νέο κεφάλαιο και χρειάζεται μία ομάδα «extreme» έτοιμη να κάνει τα πάντα γι’ αυτό. Αυτή είναι η ομάδα του «Extreme Makeover: Home Edition», που κάνει πρεμιέρα στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις 21:00, για να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και ελπίδα για μία καλύτερη καθημερινότητα, μέσα από ένα εξ ολοκλήρου ανανεωμένο σπίτι!Το «Extreme Makeover: Home Edition» δεν είναι απλώς μια ανακαίνιση, είναι μια νέα αρχή!Εκατοντάδες συνεργάτες, δεκάδες υποστηρικτές και χιλιάδες προϊόντα αποτελούν τα βασικά εργαλεία του «Extreme Makeover: Home Edition» με στόχο τη ριζική ανακαίνιση κατοικιών μέσα σε μόλις μία εβδομάδα! Πάνω από όλα, όμως, χρειάζεται αγάπη, μεράκι και πολλή δουλειά προκειμένου ο Σπύρος Σούλης και οι συνεργάτες του, Δημήτρης Μεντές, αρχιτέκτονας, Εύα Παπασπύρου, αρχιτέκτονας μηχανικός, Ειρήνη Πολυχρονίου, πολιτικός μηχανικός και Μάριος Γκρόγκος, σχεδιαστής κήπων, να καταφέρουν να μεταμορφώσουν ολοκληρωτικά σπίτια οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και να αλλάξουν κυριολεκτικά τις ζωές τους, χαρίζοντάς τους μία νέα, καλύτερη ζωή!Αν εσύ ή η οικογένειά σου χρειάζεστε μία νέα αρχή, δήλωσε συμμετοχή στο www.antenna.gr/HomeMakeover και ίσως η επόμενη ιστορία που θα αλλάξει να είναι η δική σου!«EXTREME MAKEOVER: ΗΟΜΕ EDITION»_ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1Πηγή: tvnea.com