2026-10-23 14:56:18
Φωτογραφία για Θεσσαλονίκη: Με την παρουσία του Γ.Γ. Υποδομών και Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσιου τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του ΟΣΕ για το Έπος του ’40.
 Παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Στέλιου Σακαρέτσιου, πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης τα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης του ΟΣΕ, η οποία είναι αφιερωμένη στη συμβολή του ελληνικού σιδηροδρόμου στο Έπος του 1940.Ο κ. Σακαρέτσιος εξήρε την πρωτοβουλία των ανθρώπων του σιδηροδρόμου να αναδείξουν, μέσα από σπάνια sidirodromikanea
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