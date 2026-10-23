2026-10-23 14:56:18

Παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Στέλιου Σακαρέτσιου, πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης τα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης του ΟΣΕ, η οποία είναι αφιερωμένη στη συμβολή του ελληνικού σιδηροδρόμου στο Έπος του 1940.Ο κ. Σακαρέτσιος εξήρε την πρωτοβουλία των ανθρώπων του σιδηροδρόμου να αναδείξουν, μέσα από σπάνια sidirodromikanea

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