2026-11-24 10:10:52

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο IC51 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα) παραμένει ακινητοποιημένη από τις 08:50 στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Δομοκού, λόγω τεχνικής βλάβης.Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, έχουν αποσταλεί εφεδρικές μηχανές από το Λειανοκλάδι, προκειμένου η αμαξοστοιχία να μεταφερθεί στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λειανοκλαδίου, από sidirodromikanea

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