2026-10-25 07:58:02
Φωτογραφία για ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΤΕ USB sticks ΣΤΣ Windows ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ CMD

 



Για να κλειδώσεις και να ξεκλειδώσεις τη δυνατότητα εγγραφής (write-protection) σε USB sticks στα Windows χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών (CMD), ο πιο αποτελεσματικός και ασφαλής τρόπος είναι μέσω του εργαλείου DiskPart.

Ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:

1. Πώς να κλειδώσεις ένα USB stick (Read-Only)

Όταν το κλειδώνεις, τα αρχεία παραμένουν ορατά και μπορείς να τα διαβάσεις, αλλά κανείς δεν μπορεί να γράψει, να διαγράψει ή να τροποποιήσει αρχεία σε αυτό.

Άνοιξε το CMD ως Διαχειριστής (πάτησε το πλήθος Windows, γράψε cmd, κάνε δεξί κλικ και επίλεξε Εκτέλεση ως διαχειριστής).

Γράψιμο εντολής για εκκίνηση του DiskPart:



DOS

diskpart

Βρες τη λίστα των δίσκων για να εντοπίσεις τον αριθμό του USB σου (π.χ., Δίσκος 1, Δίσκος 2):



DOS

list disk

⚠️ Προσοχή: Δες προσεκτικά το μέγεθος (Size) για να βεβαιωθείς ότι επιλέγεις το USB stick και όχι τον σκληρό δίσκο των Windows.

Επέλεξε τον δίσκο (αντικατάστησε το X με τον αριθμό του USB σου, π.χ., select disk 2):



DOS

select disk X

Εφάρμοσε το κλείδωμα προστασίας εγγραφής:



DOS

attributes disk set readonly

2. Πώς να ξεκλειδώσεις ένα USB stick

Αν θέλεις να επαναφέρεις τη δυνατότητα εγγραφής στο USB σου:

Άνοιξε ξανά το CMD ως Διαχειριστής.

Μπες στο DiskPart:



DOS

diskpart

Εμφάνισε τους δίσκους:



DOS

list disk

Επέλεξε το USB σου (αντικατάστησε το X με τον σωστό αριθμό δίσκου):



DOS

select disk X

Αφαίρεσε την προστασία εγγραφής:



DOS

attributes disk clear readonly

freegr

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