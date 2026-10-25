Για να κλειδώσεις και να ξεκλειδώσεις τη δυνατότητα εγγραφής (write-protection) σε USB sticks στα Windows χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών (CMD), ο πιο αποτελεσματικός και ασφαλής τρόπος είναι μέσω του εργαλείου DiskPart.
Ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:1. Πώς να κλειδώσεις ένα USB stick (Read-Only)
Όταν το κλειδώνεις, τα αρχεία παραμένουν ορατά και μπορείς να τα διαβάσεις, αλλά κανείς δεν μπορεί να γράψει, να διαγράψει ή να τροποποιήσει αρχεία σε αυτό.
Άνοιξε το CMD ως Διαχειριστής (πάτησε το πλήθος Windows, γράψε cmd, κάνε δεξί κλικ και επίλεξε Εκτέλεση ως διαχειριστής).
Γράψιμο εντολής για εκκίνηση του DiskPart:
DOS
diskpart
Βρες τη λίστα των δίσκων για να εντοπίσεις τον αριθμό του USB σου (π.χ., Δίσκος 1, Δίσκος 2):
DOS
list disk
⚠️ Προσοχή: Δες προσεκτικά το μέγεθος (Size) για να βεβαιωθείς ότι επιλέγεις το USB stick και όχι τον σκληρό δίσκο των Windows.
Επέλεξε τον δίσκο (αντικατάστησε το X με τον αριθμό του USB σου, π.χ., select disk 2):
DOS
select disk X
Εφάρμοσε το κλείδωμα προστασίας εγγραφής:
DOS
attributes disk set readonly
2. Πώς να ξεκλειδώσεις ένα USB stick
Αν θέλεις να επαναφέρεις τη δυνατότητα εγγραφής στο USB σου:
Άνοιξε ξανά το CMD ως Διαχειριστής.
Μπες στο DiskPart:
DOS
diskpart
Εμφάνισε τους δίσκους:
DOS
list disk
Επέλεξε το USB σου (αντικατάστησε το X με τον σωστό αριθμό δίσκου):
DOS
select disk X
Αφαίρεσε την προστασία εγγραφής:
DOS
attributes disk clear readonly
freegr