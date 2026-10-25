2026-10-25 08:40:36

Ένα ιστορικό μυστήριο που απασχολούσε την επιστημονική κοινότητα για 178 χρόνια έλυσαν ερευνητές από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Βρετανίας, του Καναδά και της Αυστραλίας. Η έρευνα αποκάλυψε ότι ένα περιστατικό καθυστέρησης τρένου στο Έξετερ της Αγγλίας λόγω ηλιακής καταιγίδας δεν συνέβη το 1841, όπως πιστευόταν μέχρι σήμερα, αλλά το 1848.Η ηλιακή δραστηριότητα είχε προκαλέσει sidirodromikanea

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