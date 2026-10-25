2026-10-25 08:40:36
Φωτογραφία για Η ηλιακή καταιγίδα που καθυστέρησε τρένο πριν από 178 χρόνια και το ιστορικό λάθος που αποκαλύφθηκε σήμερα!
Ένα ιστορικό μυστήριο που απασχολούσε την επιστημονική κοινότητα για 178 χρόνια έλυσαν ερευνητές από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Βρετανίας, του Καναδά και της Αυστραλίας. Η έρευνα αποκάλυψε ότι ένα περιστατικό καθυστέρησης τρένου στο Έξετερ της Αγγλίας λόγω ηλιακής καταιγίδας δεν συνέβη το 1841, όπως πιστευόταν μέχρι σήμερα, αλλά το 1848.Η ηλιακή δραστηριότητα είχε προκαλέσει sidirodromikanea
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