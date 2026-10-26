2026-10-26 08:16:00
Φωτογραφία για ΤΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΥΣ SMAPRTPHONE

 



Η πρόσφατη αυτή έρευνα (που πραγματοποιήθηκε από τη Samsung σε 5.000+ καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη) αποκαλύπτει μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο που οι χρήστες επιλέγουν το επόμενο smartphone τους.

Οι καταναλωτές δεν αγοράζουν πλέον μια συσκευή απλώς με βάση τα τεχνικά της χαρακτηριστικά (όπως ο επεξεργαστής ή η κάμερα), αλλά με γνώμονα το πώς ζουν σήμερα και το πώς φιλοδοξούν να ζήσουν στο μέλλον.

Τα Κύρια Ευρήματα της Έρευνας

Προσωπικές Φιλοδοξίες & Lifestyle:

Το 66% των καταναλωτών δηλώνει ότι επέλεξε τη συσκευή του με βάση τα προσωπικά του ενδιαφέροντα (όπως ψυχαγωγία, παράλληλη εργασία/side-hustles, gaming, ταξίδια και δημιουργία περιεχομένου).

Σχεδόν οι μισοί (46%) λαμβάνουν υπόψη τις μελλοντικές τους φιλοδοξίες όταν αγοράζουν τεχνολογία, ενώ το 24% κινείται πρωτίστως με βάση τη ζωή που θέλει να χτίσει στο μέλλον.

Έκφραση Προσωπικού Στιλ:

Το 28% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι επιλέγει το smartphone του έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα το προσωπικό του στιλ. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που υπάρχει αυξημένη ζήτηση για ποικιλία επιλογών και νέα form-factors (όπως τα αναδιπλούμενα/foldables).

Οι Μεγαλύτεροι «Πονοκέφαλοι» & Τι Ζητούν να Αλλάξει

Η έρευνα αναδεικνύει και τα σημεία τριβής που αντιμετωπίζουν οι χρήστες στην καθημερινότητά τους:

Διάρκεια Μπαταρίας: Η συχνή φόρτιση παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους εκνευρισμούς.

Multitasking & Εναλλαγή Εφαρμογών: Το 18% των καταναλωτών νιώθει εκνευρισμό από τη συνεχή εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών για την ολοκλήρωση μιας εργασίας, ζητώντας εργαλεία και οθόνες που επιτρέπουν την ταυτόχρονη προβολή και εκτέλεση πολλών διεργασιών.

Ιδιωτικότητα & Ασφάλεια: Σχεδόν 1 στους 4 καταναλωτές (27%) έχει αποφύγει ή σταματήσει να κάνει online banking σε δημόσιους χώρους λόγω φόβου ότι κάποιος μπορεί να δει την οθόνη του, καθιστώντας τα χαρακτηριστικά προστασίας απορρήτου καθοριστικό παράγοντα.

Σύνοψη: Οι καταναλωτές αναζητούν πλέον ένα smartphone που λειτουργεί ως ευέλικτος συνεργάτης — μια συσκευή που καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες τους (αποδοτικότητα, ασφάλεια, μπαταρία) αλλά παράλληλα υποστηρίζει την εξέλιξή τους, τα ενδιαφέροντα και το προσωπικό τους στιλ.



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