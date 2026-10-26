2026-10-26 06:42:58

Ο τηλεγραφητής Γιδά της 26ης Οκτωβρίου 1912 ήταν ο Μακεδονομάχος σταθμάρχης του Γιδά Παντελής Λ. Αγοραστός (1889–1946)Ιστορική αναδρομή του Δημητρίου Ν. Κούγκα συνταξιούχου σιδηροδρομικού. Ο Παντελής Αγοραστός του Λάσκαρη γεννήθηκε το 1869 στο Μοναστήρι. Προσλήφθηκε στην εταιρεία των Ανατολικών Σιδηροδρόμων (Chemins de fer orientaux) και με το βαθμό του σταθμάρχη υπηρέτησε σε σταθμούς της sidirodromikanea

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