2026-10-26 06:42:58
Φωτογραφία για Ο Μακεδονομάχος Σταθμάρχης και τηλεγραφητής του Γιδά Παντελής Αγοραστός της 26ης Οκτωβρίου 1912
Ο τηλεγραφητής Γιδά της 26ης Οκτωβρίου 1912 ήταν ο Μακεδονομάχος σταθμάρχης του Γιδά Παντελής Λ. Αγοραστός (1889–1946)Ιστορική αναδρομή του Δημητρίου Ν. Κούγκα συνταξιούχου σιδηροδρομικού. Ο Παντελής Αγοραστός του Λάσκαρη γεννήθηκε το 1869 στο Μοναστήρι. Προσλήφθηκε στην εταιρεία των Ανατολικών Σιδηροδρόμων (Chemins de fer orientaux) και με το βαθμό του σταθμάρχη υπηρέτησε σε σταθμούς της sidirodromikanea
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