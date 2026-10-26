Μετά από αρκετή αναμονή, αβεβαιότητα και ένα ακόμη... «σίριαλ» στον χώρο των αντιγριπικών εμβολίων, το INFLUSPLIT της GlaxoSmithKline (GSK) εντάχθηκε πλέον στη θετική λίστα και αποζημιώνεται κανονικά από τον ΕΟΠΥΥ.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι μπορούν πλέον να εκτελούν κανονικά το συγκεκριμένο τριδύναμο αντιγριπικό εμβόλιο, αξιοποιώντας τα αποθέματα που έχουν ήδη προμηθευτεί.

Υπενθυμίζεται ότι οι παραγγελίες των αντιγριπικών εμβολίων πραγματοποιούνται με προγραμματισμό και προπαραγγελίες αρκετούς μήνες πριν από την έναρξη της εμβολιαστικής περιόδου. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε εκκρεμότητα σχετικά με τη δυνατότητα εκτέλεσης και αποζημίωσης ενός εμβολίου δημιουργεί σοβαρή ανασφάλεια στα φαρμακεία, τα οποία έχουν ήδη δεσμεύσει κεφάλαια για την προμήθειά του.

Η περσινή περιπέτεια με το Fluarix Tetra της ίδιας εταιρείας

Η φετινή αναστάτωση αναπόφευκτα ξυπνά μνήμες από την περσινή εμβολιαστική περίοδο, όταν οι φαρμακοποιοί είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με αντίστοιχο, ακόμη σοβαρότερο πρόβλημα με το τετραδύναμο Fluarix Tetra, επίσης της GSK.

Τότε, στις 29 Οκτωβρίου 2025, διακόπηκε η...

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