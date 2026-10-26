Το «Ντέρτι» συνεχίζει να γράφει στην οθόνη την καθηλωτική ιστορία του από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:30.Μία ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή. Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι Πώς ξετυλίγεται η πλοκή αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα 26 – Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στις 22:30Στον κόσμο του ΝΤΕΡΤΙ, η αλήθεια έχει το δικό της τίμημα. Η εμπιστοσύνη μπορεί να αποδειχτεί παγίδα και η προδοσία να φορά το προσωπείου του φίλου.Η Στέλλα παλεύει να ξεχωρίσει τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο, καθώς τα λόγια του Γιάννη κλονίζουν όσα πιστεύει για τον Άρη. Η επιχείρηση για τη σύλληψη του Αλέκου φτάνει στην πιο κρίσιμη καμπή της, ενώ την ίδια στιγμή, η σύγκρουση της Στέλλας με την Ξένια κορυφώνεται. Ο Πασχάλης παίρνει το κλειδί του Κωστή και κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ποια σκοτεινή πόρτα θα ανοίξει. Χαμένα όνειρα, μοιραία λάθη και ένα φορτίο που φτάνει στο λιμάνι θα σηματοδοτήσουν μια αλυσίδα γεγονότων που θα αλλάξουν τα πάντα.ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 16Η Στέλλα βρίσκεται ξαφνικά διχασμένη ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικές αλήθειες. Η συνάντησή της με τον Γιάννη ξυπνά παλιές πληγές και κλονίζει την εμπιστοσύνη της στον Άρη. Για πρώτη φορά, όσα έχουν γεννηθεί ανάμεσά τους μπαίνουν σε σοβαρή δοκιμασία, καθώς ο Γιάννης της λέει ότι η όλη υπόθεση ήταν στημένη για να την παγιδέψουν και να επιστρέψει στη μάνα της για να πιάσουν τον Αβραμίδη. Φυσικά, της κρύβει την δική του εμπλοκή. Η σύγκρουση ανάμεσα στη Στέλλα και τον Άρη είναι αναπόφευκτη. Την ίδια στιγμή, η Ξένια φοβάται πως χάνει τον Λευτέρη, αφού εκείνος ξεσπά για τα όνειρα που νιώθει πως έχασε και για τη θέση του μέσα στην οικογένεια. Στο μυαλό της, εκείνη που τον παρασύρει σε τέτοιες σκέψεις είναι η Στέλλα. Ο Δήμος και η Καίτη προχωρούν αποφασιστικά προς τον γάμο, ενώ ο Άρης και ο Παύλος προετοιμάζονται για την επιχείρηση εναντίον του Αλέκου, εν όψει της παραλαβής του νέου φορτίου. Ο Πασχάλης ετοιμάζεται να επιστρέψει στην υπηρεσία και ζητάει από τον Λεωνίδα να του δώσει το κλειδί που βρήκε στα πράγματα του Κωστή για να το ερευνήσει κρυφά. Ταυτόχρονα, προσπαθούν με τη Βούλα να προστατέψουν τη Φανή χωρίς να χάσουν ξανά την εμπιστοσύνη της. Και όσο η Στέλλα παλεύει να ξεχωρίσει ποιον μπορεί πραγματικά να πιστέψει, ετοιμάζεται για μία τελευταία συνάντηση με τον Γιάννη. Όμως, μια νέα προδοσία ετοιμάζεται πίσω από την πλάτη της, αλλά και πίσω από την πλάτη του Άρη.ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 17Η Στέλλα είναι σοκαρισμένη και απογοητευμένη που ο Γιάννης δεν εμφανίστηκε στο ραντεβού τους. Με τον Άρη, ξαναβρίσκουν την εμπιστοσύνη τους, όμως κανείς από τους δύο δεν υποψιάζεται τι μπορεί να συμβαίνει εν αγνοία τους. Η Ξένια βλέπει τον Λευτέρη να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από εκείνη, ενώ η σχέση της με τη Στέλλα παραμένει εύθραυστη. Ο Αλέκος ετοιμάζεται για την παραλαβή του φορτίου, αλλά ένα κακό προαίσθημα τον κάνει να προετοιμάσει την Ξένια για την περίπτωση που κάτι θα πάει στραβά. Ο Άρης ετοιμάζεται με τον Παύλο και την ομάδα τους για την επιχείρηση σύλληψης του Αλέκου, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να εντοπίσει και τον Γιάννη που φαίνεται να έχει εξαφανιστεί. Η Φωτεινή και ο Λάζαρος έρχονται πιο κοντά, με τα παλιά απωθημένα να βγαίνουν στην επιφάνεια, ενώ η Μάρθα βυθίζεται επικίνδυνα στο πένθος της για τον Κωστή. Και καθώς η Καίτη βρίσκει στη Λιλίκα και τον Μάκη την οικογένεια που πάντα της έλειπε, η Βούλα ανοίγει άθελά της ένα νέο ρήγμα ανάμεσα στη Στέλλα και την Ξένια.ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 18Η Στέλλα και η Ξένια, αγωνιώντας κρυφά η καθεμιά για τους δικούς της λόγους, βρίσκονται αντιμέτωπες με όλα όσα δεν έχουν καταφέρει να πουν η μία στην άλλη. Μια νυχτερινή κουβέντα για τον Στράτο, τα χαμένα όνειρα και τις επιλογές του παρελθόντος μετατρέπεται σε σκληρή σύγκρουση, ανοίγοντας ακόμη περισσότερο το χάσμα ανάμεσά τους. Την ίδια στιγμή, η οικογένεια του Λεωνίδα δοκιμάζεται από την απόγνωση της Μάρθας, όμως μέσα στον φόβο και την ενοχή βρίσκει για πρώτη φορά χώρο για αληθινή εξομολόγηση και επανένωση. Ο Χρήστος μαθαίνει πως ο πατέρας του, ο Μίλτος, θα βγει σύντομα απ’ τηνφυλακή, ενώ η Φανή συνεχίζει να τον κρατάει σε απόσταση. Ο Αλέκος υποψιάζεται πως κάποιος δικός του τον έχει προδώσει στην Αστυνομία και η Ξένια φοβάται πως ο άνθρωπος αυτός είναι η Στέλλα. Την ίδια στιγμή, εκείνη εξακολουθεί να ελπίζει πως η σχέση της με τον Άρη θα μπορέσει σύντομα, μετά τη σύλληψη του Αλέκου, να υπάρξει χωρίς φόβο και μυστικά. Καθώς η πόλη γιορτάζει τη μεγάλη νίκη της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ, άλλες, πιο σκοτεινές μάχες δίνονται στο παρασκήνιο. Και όταν το κοντέινερ φτάνει επιτέλους στο λιμάνι, γίνεται ξεκάθαρο πως η νύχτα αυτή θα αλλάξει τα πάντα.Πηγή: tvnea.com