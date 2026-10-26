2026-10-26 13:13:32
Φωτογραφία για Δευτέρα, 26/10/2026: Εργασίες ημέρας

 



Σχολική ζωή: Με την έλευση της νέας διευθύντριας στο σχολείο μας και την επιστροφή του κ. Άρη στα καθήκοντα του υποδιευθυντή, προέκυψαν και μικρές αλλαγές στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. Μπορείτε, με ένα "Κλικ στη μάθηση" εδώ να το δείτε ή να το κατεβάσετε στο αρχείο σας. Το νέο πρόγραμμα θα ισχύσει από την Πέμπτη, 29/10.

Ιστορία: Διαβάζουμε με πολλή προσοχή τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Η θρησκευτική και πολιτική οργάνωση των Ελλήνων" (ανατρέχουμε και στη σχετική ανάρτηση). Έπειτα συμπληρώνουμε την εργασία 3, στη σελίδα 11 του Τ.Ε..

Μαθηματικά: Με τη συνδρομή της προηγούμενης ανάρτησης και των ασκήσεων που έχουμε κάνει ήδη, λύνουμε τις ασκήσεις 1 και 2 και τα προβλήματα 1 και 2, στις σελίδες 35 και 36 του Τ.Ε..

Γλώσσα: Στα πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στολίσαμε το ταμπλό της τάξης μας με ένα χρονικό των σημαντικότερων γεγονότων της περιόδου 1940-1944, το οποίο μπορείτε να δείτε, κάνοντας "Κλικ στη μάθηση" εδώ. Επίσης, για περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό πάνω στην ενότητα, επισκεπτόμαστε την αντίστοιχη ανάρτηση.

Φυσική: Διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, την παρατήρηση και το συμπέρασμα του ΦΕ1 "Χαρακτηριστικά της ζωής" της ενότητας "Έμβια - Άβια". Έπειτα συμπληρώνουμε την εργασία 1 (σελίδες 62 έως και 64. Δεν ξεχνάμε να αναζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες από τη σχετιζόμενη ανάρτηση.

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