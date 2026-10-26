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Άρης ΜπιτσώρηςΠρέπει να ήταν μες στο γκρουπ ο πιο ηλικιωμένοςαειθαλής, αεικίνητος, απελευθερωμένος.¨Γλώσσες κακές¨ λέγανε πριν την αναχώρησή τουςαν θα αντέξει ο γέροντας που έρχεται μαζί τους Διαβάστε Περισσότερα...