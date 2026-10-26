2026-10-26 13:34:57
Φωτογραφία για Ο ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ- Γράφει ο Άρης Μπιτσώρης
 Άρης Μπιτσώρης

Πρέπει να ήταν μες στο γκρουπ ο πιο ηλικιωμένος

αειθαλής, αεικίνητος, απελευθερωμένος.

¨Γλώσσες κακές¨ λέγανε πριν την αναχώρησή τους

αν θα αντέξει ο γέροντας που έρχεται μαζί τους Διαβάστε Περισσότερα... Ο ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ- Γράφει ο Άρης Μπιτσώρης - Φωτογραφία 2 ximeronews
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