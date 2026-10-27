2026-10-27 11:55:10
Φωτογραφία για Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρώτο το Κοινωνία Ώρα MEGA
Το Κοινωνία Ώρα MEGA κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, σημειώνοντας 16,9% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε το Happy Day στον Alpha με 12,9%, ενώ το Νωρίς Νωρίς κατέγραψε 7,9%.

Η Ώρα Ελλάδος σημείωσε 7,7%, το Σήμερα συγκέντρωσε 6,5% και το Καλημέρα Ελλάδα κατέγραψε 4,6%. Στην τελευταία θέση βρέθηκε το Stars System με 4,2%.

Πηγή: tvnea.com
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