2026-10-27 11:55:10

Το Κοινωνία Ώρα MEGA κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, σημειώνοντας 16,9% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε το Happy Day στον Alpha με 12,9%, ενώ το Νωρίς Νωρίς κατέγραψε 7,9%.



Η Ώρα Ελλάδος σημείωσε 7,7%, το Σήμερα συγκέντρωσε 6,5% και το Καλημέρα Ελλάδα κατέγραψε 4,6%. Στην τελευταία θέση βρέθηκε το Stars System με 4,2%.



Πηγή: tvnea.com



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