Prime Time Ζώνη: Το «Σόι σου» πήρε πρωτιά με ισχυρό προβάδισμα - Late Night Ζώνη: Πρώτο το The 2Night Show
2026-10-27 11:55:09
Το «Σόι σου» κυριάρχησε στην prime time ζώνη, με τη νέα μετάδοση να καταγράφει 20,2% στο δυναμικό κοινό και την επανάληψη να ακολουθεί με 17,8%. Το GNTM 7 σημείωσε 14,9%, ενώ οι «Κόρες της Αρέτης» κατέγραψαν 14,4%.
Το «Ντέρτι» συγκέντρωσε 12,3%, ενώ το «Κρίνο και Αγκάθι» σημείωσε 9,2%. Ο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» κατέγραψε 8,7%, με το «Κάμπινγκ» να ακολουθεί με 8,3% και τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» να σημειώνουν 8,2%.
Οι «Μπλε Ώρες» κατέγραψαν 6,3%, ενώ η «Κόκκινη Γραμμή» σημείωσε 4,6%. Το «Τότε και Τώρα» περιορίστηκε στο 4,4%, το All In στο 2,8% και το Peaky Blinders – Δ΄ Κύκλος έκλεισε με 1,9%.
Late Night Ζώνη: Πρώτο το The 2Night Show
Το The 2Night Show βρέθηκε στην κορυφή της late night ζώνης, καταγράφοντας 14,6% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας πίσω τις υπόλοιπες εκπομπές. Το Foxbet 4-4-2 σημείωσε 4,2%, ενώ το All In κατέγραψε 2,8%.
Πηγή: tvnea.com
Το «Ντέρτι» συγκέντρωσε 12,3%, ενώ το «Κρίνο και Αγκάθι» σημείωσε 9,2%. Ο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» κατέγραψε 8,7%, με το «Κάμπινγκ» να ακολουθεί με 8,3% και τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» να σημειώνουν 8,2%.
Οι «Μπλε Ώρες» κατέγραψαν 6,3%, ενώ η «Κόκκινη Γραμμή» σημείωσε 4,6%. Το «Τότε και Τώρα» περιορίστηκε στο 4,4%, το All In στο 2,8% και το Peaky Blinders – Δ΄ Κύκλος έκλεισε με 1,9%.
Late Night Ζώνη: Πρώτο το The 2Night Show
Το The 2Night Show βρέθηκε στην κορυφή της late night ζώνης, καταγράφοντας 14,6% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας πίσω τις υπόλοιπες εκπομπές. Το Foxbet 4-4-2 σημείωσε 4,2%, ενώ το All In κατέγραψε 2,8%.
Πηγή: tvnea.com
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