2026-10-27 11:55:09
Φωτογραφία για Prime Time Ζώνη: Το «Σόι σου» πήρε πρωτιά με ισχυρό προβάδισμα - Late Night Ζώνη: Πρώτο το The 2Night Show
Το «Σόι σου» κυριάρχησε στην prime time ζώνη, με τη νέα μετάδοση να καταγράφει 20,2% στο δυναμικό κοινό και την επανάληψη να ακολουθεί με 17,8%. Το GNTM 7 σημείωσε 14,9%, ενώ οι «Κόρες της Αρέτης» κατέγραψαν 14,4%.

Το «Ντέρτι» συγκέντρωσε 12,3%, ενώ το «Κρίνο και Αγκάθι» σημείωσε 9,2%. Ο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» κατέγραψε 8,7%, με το «Κάμπινγκ» να ακολουθεί με 8,3% και τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» να σημειώνουν 8,2%.

Οι «Μπλε Ώρες» κατέγραψαν 6,3%, ενώ η «Κόκκινη Γραμμή» σημείωσε 4,6%. Το «Τότε και Τώρα» περιορίστηκε στο 4,4%, το All In στο 2,8% και το Peaky Blinders – Δ΄ Κύκλος έκλεισε με 1,9%.

Late Night Ζώνη: Πρώτο το The 2Night Show

Το The 2Night Show βρέθηκε στην κορυφή της late night ζώνης, καταγράφοντας 14,6% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας πίσω τις υπόλοιπες εκπομπές. Το Foxbet 4-4-2 σημείωσε 4,2%, ενώ το All In κατέγραψε 2,8%.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/10/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/10/2026)
Nova TV: Καθηλωτικός Νοέμβριος με τις μεγάλες πρεμιέρες
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Nova TV: Καθηλωτικός Νοέμβριος με τις μεγάλες πρεμιέρες
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρώτο το Κοινωνία Ώρα MEGA
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρώτο το Κοινωνία Ώρα MEGA
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για τη Super Κατερίνα
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για τη Super Κατερίνα
Μεσημεριανή Ζώνη: Στην κορυφή οι Αποκαλύψεις
Μεσημεριανή Ζώνη: Στην κορυφή οι Αποκαλύψεις
Απογευματινή Ζώνη: Ανατροπές στην κορυφή – Σάρωσε το Cash or Trash, δυνατά το Deal
Απογευματινή Ζώνη: Ανατροπές στην κορυφή – Σάρωσε το Cash or Trash, δυνατά το Deal
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/10/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/10/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Σύγκρουση»: Πρεμιέρα-έκπληξη για το νέο ερωτικό δικαστικό θρίλερ του MEGA – Η ώρα μετάδοσης και ο λόγος της επιλογής
«Σύγκρουση»: Πρεμιέρα-έκπληξη για το νέο ερωτικό δικαστικό θρίλερ του MEGA – Η ώρα μετάδοσης και ο λόγος της επιλογής
Αιχμές Σταματίνας Τσιμτσιλή για Ζήνα Κουτσελίνη:
Αιχμές Σταματίνας Τσιμτσιλή για Ζήνα Κουτσελίνη: "Άσχημο και άκομψο το σχόλιο στη Μαρία Αντωνά" – «Καλύτερα μίνι σε φούστα παρά σε προσωπικότητα»
Το reality «The Biggest Loser» έρχεται στο ΜΑΚ TV
Το reality «The Biggest Loser» έρχεται στο ΜΑΚ TV
Οι πρώτοι μαθητευόμενοι Τεχνητής Νοημοσύνης εντάσσονται στον σιδηρόδρομο.
Οι πρώτοι μαθητευόμενοι Τεχνητής Νοημοσύνης εντάσσονται στον σιδηρόδρομο.
ΣΟΒΑΡΟ ΠΛΗΓΜΑ ΙΔΙΟΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΓΥΑΛΙΑ ΤΗΣ META
ΣΟΒΑΡΟ ΠΛΗΓΜΑ ΙΔΙΟΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΓΥΑΛΙΑ ΤΗΣ META