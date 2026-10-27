Ο Νοέμβριος έρχεται να προσφέρει μοναδικό κινηματογραφικό θέαμα στη NovaTVμέσα από τα κανάλια Novacinema,τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και το Novalifετο αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας!Οι συνδρομητές θα απολαύσουντις μεγάλες πρεμιέρες «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, «Hamnet», «The Housemaid», «SentimentalValue»,τη νέα σειρά «Dig» με άρωμα Ελλάδας και special αφιερώματα σε EmmaStone& International Day for the Elimination of Violence.ΗζώνηSundayPremiereστοNovacinema1φέρνει ταινίες που θακαθηλώσουντουςσινεφίλτιςΚυριακέςτουΝοεμβρίου στις 22:00.Την 1η Νοεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα η δραματική ταινία «SentimentalValue»που απέσπασε το Oscar Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίαςμε τους StellanSkarsgard (κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του), RenateReinsve, ElleFanning, LenaEndreκαι σκηνοθεσία τουJoachimTrier. Στις 8 Νοεμβρίου θα ακολουθήσει η ρομαντική ταινία «Hamnet» (Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία «Best Motion Picture» και 8 υποψηφιότητες για Oscar) με τουςPaulMescal, JessieBuckley, EmilyWatson, JoeAlwynκαι σκηνοθεσία τηςChloeZhao.Toblockbuster «TheHousemaid» έρχεταινα καθηλώσει στις 15 Νοεμβρίου με τους AmandaSeyfried, SydneySweeney, BrandonSklenar, MicheleMorroneκαι σκηνοθεσία τουPaulFeig. Η κωμωδία επιστημονικής φαντασίας «Bugonia» του Γιώργου Λανθίμου, υποψήφια ταινία για 4 Oscar,κάνει μεγάλη πρεμιέρα την Κυριακή 22 Νοεμβρίου με τουςEmmaStone, JessePlemons, AliciaSilverstoneστους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου (29/11) φέρνει στις οθόνες των συνδρομητών την αληθινή ιστορία «Roofman»με τους ChanningTatum, KirstenDunst, LaKeithStanfieldσε σκηνοθεσία τουDerekCianfrance.Εκτός όμως από τις Κυριακές, οι συνδρομητές θα απολαύσουν δυνατές πρεμιέρες κάθε Τρίτη και Σάββατο στις 22:00 στο Novacinema1.ΟιΣαββατιάτικεςπρεμιέρεςπουθααπολαύσουνείναι«KingIvory» (7/11), «GunsUp» (14/11), «ClassReunion» (21/11), AbsenceofEden» (28/11)ενώοιπρεμιέρεςτηςΤρίτηςπουθαπροβληθούνείναι«June&John» (3/11), «TheDreams» (10/11), «Dog 51» (17/11), «TheVoiceofHindRajab» (24/11).Παράλληλα, οισινεφίλθααπολαύσουνκάθεΠέμπτηστις 22:00 στοNovacinema1, μέσααπότηναγαπημένηζώνη «PrimeThursdays», ταινίεςπουέχουνγράψειτηδικήτουςιστορίαστημεγάληοθόνη, όπως«Mechanic: Resurrection» (5/11), «Change-Up» (12/11), «Oblivion» (19/11), «Tully» (26/11).Ταυτόχρονακαι οιυπόλοιπεςζώνεςθακαθηλώσουντουσινεφίλ. Με«BloodyCinema» κάθεΠαρασκευήστις 23:00 (μετιςπρεμιέρες «Grafted»-6/11, «Alpha»-20/11), με«FamilyCinema»κάθεΣάββατοστις 22:10 (μετιςταινίεςμεταξύ άλλων«The Adventures of Tintin» -7/11, «Jumanji:WelcometotheJungle»-14/11). Παράλληλαμε «WorldCinema» κάθεΤετάρτηστις 22:00 (με την πρεμιέρα«Urchin»-18/11) καθώς και «ClassicCinemaκάθεΚυριακή 17:00 (όπουθαπροβληθούνμεταξύ άλλων οιταινίες«BlueLagoon»-15/11, «ACountessfromHongKong»-22/11).Ο Νοέμβριοςφέρνει στα Novacinemaμεγάλο αφιέρωμαγια την EmmaStoneμε αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Bugonia». Κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema2 θα μεταδίδoνταιbacktoback2 ταινίεςπου έχουν αφήσει το στίγμα τους στα κινηματογραφικά δρώμενα. Έτσι οι συνδρομητές θα απολαύσουν στις 5/11τις ταινίες «Easy A» & «Eddington», στις 12/11 «LaLa Land»& «Magic in the Moonlight», στις 19/11«IrrationalMan» & «Easy A» και στις 26/11 «Bugonia» & «LaLa Land».Παράλληλα, οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να δουν ένα ακόμη αφιέρωμα μέσα στον Νοέμβριο στα κανάλια Novacinema, στο πλαίσιο της «InternationalDay for the Elimination of Violence» (25/11) από τις 20:00 μέχρι τα αργά τα μεσάνυχτα με backtobackτις ταινίες «A ThousandAcres», «Promising Young Woman» και «Sorry, Baby».Για τους λάτρεις των σειρών έρχονται στο Novacinema4πρεμιέρες νέων σειρών και νέων σεζόν! Από την Τρίτη 10/11 και κάθε Τρίτη στις 22:00 θα προβάλλεται η 2η σεζόν της ρομαντικής δραματικής σειράς «Outlander: Blood of myBlood» με τον JamieRoy, ενώ από την Τετάρτη 11/11 και κάθε Τετάρτη στις 22:00 θα μεταδίδεται η δραματική σειρά «IrishBlood» με την AliciaSilverstone. Από την Πέμπτη 12/11 και κάθε Πέμπτη στις 22:00 θα προβάλλεται η 2η σεζόν της αστυνομικής σειράς «TheRainmaker» με τον MiloCallaghan, ενώ από το Σάββατο 14/11 και κάθε Σάββατο στις 22:00 θα μεταδίδεται η 2η σεζόν της αστυνομικής σειράς μυστηρίου «HighCountry» με την LeahPurcell. Από την Παρασκευή 27/11 και κάθε Παρασκευή στις 22:00 έρχεται η νέα σειρά «Dig» με φόντο την Ελλάδα και τους AmyPoehier, HughLaurieστους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Παράλληλα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «Gomorrah The Origins» (κάθε Δευτέρα στις 22:00 μέχρι 30/11), «The FiveStarWeekend» (μέχρι 3/11), «Tedseason 2» (μέχρι 4/11), «NCISseason 24» (κάθε Πέμπτη στις 21:00), «TheAudacity» (μέχρι 5/11), «ThePaperseason 2» (κάθε Παρασκευή μέχρι 20/11), «The UndeclaredWar» (μέχρι 7/11), «Law&Order ’21season 26» (κάθε Κυριακή στις 22:00).ΣτοNovalifεστηζώνη «ΙστορίεςΓυναικών» (κάθεΤρίτηστις 21:00) οισυνδρομητέςθαπαρακολουθήσουνσεπρώτηπροβολήταντοκιμαντέρ«IamJackieO» (10/11) και «AWomanattheHeadofDior» (17/11).Παράλληλα, κάθεβράδυστις 21:00 στο Novalifε προβάλλεταιμίαταινία, γιαναακολουθήσειαμέσωςτοαγαπημένο «TheTonightShowStarringJimmyFallon»με τον 14ο κύκλο, ενώ από κάθε Σαββατοκύριακο στις 21:30 μεταδίδεται η 21η σεζόν του «America'sGotTalent».Στην πλατφόρμα NovaTV οι συνδρομητές θα απολαύσουν BoxSetsPremiers με τις σειρές «BestInterests», «ColdSummer», «Ramy» καθώς και ένα αφιέρωμα στηνEmmaStone.Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Νοεμβρίου στα Novacinema και στοNovalifεαλλά και On Demand μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, όποτε εσύ επιθυμείς, με περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών. Παράλληλα, με τη λειτουργία PreviewVideos μπορείς να πάρεις μια πρώτη γεύση από το περιεχόμενο πριν επιλέξεις τι θα παρακολουθήσεις, ενώ η δυνατότητα offline θέασης σου επιτρέπει να κατεβάζεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές και να τις απολαμβάνεις ακόμα και χωρίς σύνδεση στο internet.Πηγή: tvnea.com