2026-10-27 11:55:09
Φωτογραφία για Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Μάχη στην κορυφή με νικητή τα MEGA Γεγονότα
Τα MEGA Γεγονότα κατέκτησαν την πρώτη θέση στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, σημειώνοντας 13,2% στο δυναμικό κοινό. Σε απόσταση αναπνοής βρέθηκε το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha με 13,0%, ενώ το Star News ακολούθησε με 12,1%.

Το ANT1 News κατέγραψε 10,7%, ενώ το Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ σημείωσε 7,0%. Το Open News συγκέντρωσε 5,2%, ενώ το δελτίο της ΕΡΤ1, μαζί με αθλητικά και καιρό, περιορίστηκε στο 3,5%.

Πηγή: tvnea.com
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