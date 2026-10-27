2026-10-27 11:55:10

Η Super Κατερίνα βρέθηκε στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης, καταγράφοντας 14,4% στο δυναμικό κοινό. Το Πρωινό ακολούθησε με 10,8%, ενώ το Χαμογέλα και Πάλι! σημείωσε 10,2%.



Οι Αταίριαστοι κατέγραψαν 7,4%, με τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα να ακολουθεί με 7,1%. Το Πρωίαν σε Είδον σημείωσε 7,0%, ενώ το 10 Παντού έκλεισε με 4,0%.



Πηγή: tvnea.com



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