2026-10-27 11:55:10
Φωτογραφία για Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για τη Super Κατερίνα
Η Super Κατερίνα βρέθηκε στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης, καταγράφοντας 14,4% στο δυναμικό κοινό. Το Πρωινό ακολούθησε με 10,8%, ενώ το Χαμογέλα και Πάλι! σημείωσε 10,2%.

Οι Αταίριαστοι κατέγραψαν 7,4%, με τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα να ακολουθεί με 7,1%. Το Πρωίαν σε Είδον σημείωσε 7,0%, ενώ το 10 Παντού έκλεισε με 4,0%.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μεσημεριανή Ζώνη: Στην κορυφή οι Αποκαλύψεις
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή Ζώνη: Στην κορυφή οι Αποκαλύψεις
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρώτο το Κοινωνία Ώρα MEGA
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρώτο το Κοινωνία Ώρα MEGA
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρώτο το Κοινωνία Ώρα MEGA
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρώτο το Κοινωνία Ώρα MEGA
Μεσημεριανή Ζώνη: Στην κορυφή οι Αποκαλύψεις
Μεσημεριανή Ζώνη: Στην κορυφή οι Αποκαλύψεις
Prime Time Ζώνη: Το «Σόι σου» πήρε πρωτιά με ισχυρό προβάδισμα - Late Night Ζώνη: Πρώτο το The 2Night Show
Prime Time Ζώνη: Το «Σόι σου» πήρε πρωτιά με ισχυρό προβάδισμα - Late Night Ζώνη: Πρώτο το The 2Night Show
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/10/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/10/2026)
Κατερίνα Παπουτσάκη: Εντάσσεται στο «Ντέρτι» του ΑΝΤ1 – Ο ρόλος που θα αναστατώσει την ιστορία
Κατερίνα Παπουτσάκη: Εντάσσεται στο «Ντέρτι» του ΑΝΤ1 – Ο ρόλος που θα αναστατώσει την ιστορία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή Ζώνη: Ανατροπές στην κορυφή – Σάρωσε το Cash or Trash, δυνατά το Deal
Απογευματινή Ζώνη: Ανατροπές στην κορυφή – Σάρωσε το Cash or Trash, δυνατά το Deal
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Μάχη στην κορυφή με νικητή τα MEGA Γεγονότα
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Μάχη στην κορυφή με νικητή τα MEGA Γεγονότα
Nova TV: Καθηλωτικός Νοέμβριος με τις μεγάλες πρεμιέρες
Nova TV: Καθηλωτικός Νοέμβριος με τις μεγάλες πρεμιέρες
Prime Time Ζώνη: Το «Σόι σου» πήρε πρωτιά με ισχυρό προβάδισμα - Late Night Ζώνη: Πρώτο το The 2Night Show
Prime Time Ζώνη: Το «Σόι σου» πήρε πρωτιά με ισχυρό προβάδισμα - Late Night Ζώνη: Πρώτο το The 2Night Show
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/10/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/10/2026)