2026-10-27 11:55:09

Το Cash or Trash έκανε την έκπληξη στην απογευματινή ζώνη, κατακτώντας την πρώτη θέση με 16,8% στο δυναμικό κοινό. Το Deal ακολούθησε με 15,2%, ενώ ο Τροχός της Τύχης σημείωσε 14,4%, σε μια δυνατή αναμέτρηση για τις πρώτες θέσεις. Το Live News κατέγραψε 14,1%, με το The Chase να ακολουθεί στο 13,0%.



Οι Οικογενειακές Ιστορίες (Ε) σημείωσαν 10,9%, ενώ το Κάτι Ψήνεται συγκέντρωσε 8,5%. Το Studio στις 3 κατέγραψε 7,5%, με τον Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) να ακολουθεί με 7,4%.



Το Αντώνιος και Κλεοπάτρα σημείωσε 6,6%, ενώ το Διαχωρίζω τη θέση μου κατέγραψε 6,3%. Οι Καθαρές Κουβέντες έκλεισαν με 3,5%, ενώ το Στούντιο 4 περιορίστηκε στο 2,5%.



Πηγή: tvnea.com



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