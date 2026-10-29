2026-10-29 12:10:54
Φωτογραφία για Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου εκτοξεύτηκε στην κορυφή
Η απευθείας μετάδοση της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στην ΕΡΤ3 κυριάρχησε στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, καταγράφοντας 28,1% στο δυναμικό κοινό, ενώ στο τέταρτο έφτασε έως και το 33,5%. Η μετάδοση ξεχώρισε με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες εκπομπές της ζώνης.

Οι Αταίριαστοι και η Super Κατερίνα ισοβάθμησαν στο 8,4%, ενώ το Χαμογέλα και Πάλι! σημείωσε 7,6%. Η ταινία του ΑΝΤ1 «Μια γυναίκα στην Αντίσταση» κατέγραψε 5,8%, ενώ το Πρωίαν σε Είδον περιορίστηκε στο 3,8%. Το 10 Παντού έκλεισε με 2,9%.

Πηγή: tvnea.com
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