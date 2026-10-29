2026-10-29 12:10:54
Φωτογραφία για Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρωτιά για το Κοινωνία Ώρα MEGA – Ψηλά το Σήμερα
Το Κοινωνία Ώρα MEGA κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, σημειώνοντας 17,3% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Σήμερα με 12,1%, ενώ το Happy Day στον Alpha κατέγραψε 9,0%.

Η Ώρα Ελλάδος σημείωσε 5,6%, με το Νωρίς Νωρίς να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με 5,5%. Το Καλημέρα Ελλάδα έκλεισε με 4,1%.

Πηγή: tvnea.com
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