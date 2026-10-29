Μια νέα αθλητική εκπομπή ετοιμάζεται να προσθέσει ο ΑΝΤ1 στο πρόγραμμά του, ενισχύοντας τη late night ζώνη με το «Superball Show», το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας του.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TV Insider, η πρεμιέρα της νέας εκπομπής έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στη μεταμεσονύκτια ζώνη του σταθμού. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες για τη σύνθεση της ομάδας που θα αναλάβει την παρουσίασή της.Τα πρόσωπα που βρίσκονται στο προσκήνιοΓια τη στελέχωση του «Superball Show» αναμένεται να αξιοποιηθούν πρόσωπα από το δυναμικό του ΑΝΤ1. Ανάμεσα σε εκείνους που φέρονται να βρίσκονται στο πλάνο είναι ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος και ο Δημοσθένης Γεωργαδόπουλος.Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συζητήσεις με τον σταθμό για τη συμμετοχή της στη νέα εκπομπή έχει και η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η οποία φέρεται μάλιστα να έχει περάσει από δοκιμαστικό.Το στοίχημα της αθλητικής late night ζώνηςΗ προσθήκη του «Superball Show» αποτελεί μια νέα κίνηση του ΑΝΤ1 στον χώρο της αθλητικής ψυχαγωγίας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στο περιεχόμενο όσο και στα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν την εκπομπή.Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες για τη σύνθεση της ομάδας δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τον σταθμό. Εφόσον το αρχικό χρονοδιάγραμμα τηρηθεί, η νέα εκπομπή θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση στις 6 Νοεμβρίου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την αθλητική παρουσία του ΑΝΤ1 στη μεταμεσονύκτια ζώνη.Πηγή: tvnea.com