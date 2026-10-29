2026-10-29 12:10:54
Φωτογραφία για Απογευματινή Ζώνη: Το ντέρμπι του Κυπέλλου ξεχώρισε, δυνατή παρουσία για τον «Τροχό της Τύχης»
Με το ποδόσφαιρο να τραβά το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, διαμορφώθηκε η εικόνα στην απογευματινή ζώνη στο δυναμικό κοινό. Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός – ΑΡΗΣ για το Κύπελλο Ελλάδος 2026-27 στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 18,0%, παίρνοντας την πρώτη θέση στη ζώνη.

Ακολούθησε ο «Τροχός της Τύχης» με 14,2%, ενώ η σειρά του MEGA «Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά» σημείωσε 11,4%. Το Deal βρέθηκε στο 10,6% και το The Chase στο 10,0%.

Στη συνέχεια, οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (Ε) κατέγραψαν 9,5%, το Cash or Trash 9,4% και το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε) 9,1%. Οι «Κουτσουπιές» σημείωσαν 4,6%, ενώ το «Κάτι Ψήνεται» έκλεισε στο 4,1%.

Πηγή: tvnea.com
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