2026-10-29 12:10:53

Το Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ βρέθηκε στην κορυφή της ενημερωτικής αναμέτρησης στο δυναμικό κοινό, καταγράφοντας 14,2%. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha με 9,9%.



Το Star News σημείωσε 8,7%, ενώ τα MEGA Γεγονότα κατέγραψαν 8,0%. Το Open News κινήθηκε στο 5,6%, το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1, μαζί με αθλητικά και καιρό, στο 4,3%, ενώ το ANT1 News σημείωσε 3,5%.



Πηγή: tvnea.com



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