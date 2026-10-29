2026-10-29 12:10:53
Φωτογραφία για Prime Time Ζώνη: Το Κύπελλο πήρε την κορυφή - Late Night Ζώνη: Πρώτη η «Νύχτα Αποκαλύψεων»
Το ποδόσφαιρο κυριάρχησε στην Prime Time Ζώνη, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – ΑΕΚ για το Κύπελλο Ελλάδος 2026-27 να σημειώνει 19,6% στο δυναμικό κοινό. Στη μυθοπλασία, το «Το Σόι σου» (Ε) κατέγραψε 13,3%, με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» να ακολουθεί πολύ κοντά στο 13,1%.

Το «Μία Γυναίκα» σημείωσε 11,8%, ενώ το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» κατέγραψε 8,8%. Το «Ντέρτι» κινήθηκε στο 8,5% και το First Dates στο 7,5%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Κρίνο και Αγκάθι» με 4,7% και ο «Πύργος του Ντάουντον» με 0,9%. Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» σημείωσε 14,2%, καταγράφοντας επίσης ισχυρή επίδοση στη βραδινή ζώνη.

Late Night Ζώνη: Πρώτη η «Νύχτα Αποκαλύψεων» 

Η «Νύχτα Αποκαλύψεων» βρέθηκε στην πρώτη θέση της Late Night Ζώνης στο δυναμικό κοινό, καταγράφοντας 10,3%. Ακολούθησε η «Αυτοψία» με 8,5%, διαμορφώνοντας την εικόνα της τηλεθέασης στη μεταμεσονύκτια αναμέτρηση.

Πηγή: tvnea.com
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