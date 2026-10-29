2026-10-29 21:29:20

Οι σπασμολυτικές,



αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές ιδιότητες του χαμομηλιού και του ελαιόλαδου θα καταπραΰνουν τον πόνο και θα ελευθερώσουν τους πονεμένους μας μύες.



Κράμπες –



και ξαφνικά μας ξυπνάμε μέσα στην νύχτα.



Αυτές οι ακούσιες και επώδυνες συσπάσεις των μυών μας.



Είναι οι συσπάσεις συνήθως των μυών στο πίσω μέρους της κνήμης μας-γαστροκνήμιοι



στο πίσω μέρος του μηρού μας– οπίσθιοι μηριαίοι



στο πρόσθιο μέρος του μηρού μας– πρόσθιοι μηριαίοι



σπανιότερα εντοπίζονται στα χέρια,



βραχίονες,



κοιλιά και στο θώρακα.



Μας δημιουργούν έντονο πόνο και οι προσβεβλημένοι μύες μας αδυνατούν να κινηθούν.



Και τι κάνουμε;



Σε περίπτωση που εμφανιστούν μυϊκές κράμπες πρέπει άμεσα να κάνουμε τα εξής:



– διατάσεις των πασχόντων μυών, μαλάξεις με ήπιο τρίψιμο του πάσχοντος μυός και μασάζ στο πονεμένο μας σημείο με λάδια βοτάνων συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/myikes-krampes-kai-dyo-idanika-ladia-votanon-gia-masaz/



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