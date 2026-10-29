2026-10-29 18:39:53

Αεροφωτογραφία από σύγκρουση τρένου μεταξύ ενός τρένου υψηλής ταχύτητας Renfe AVE και ενός τρένου Iryo περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, μεταξύ Urda και Los Yebenes στην επαρχία του Τολέδο. Εικόνα Guardia Civil / AFPΈνα σιδηροδρομικό ατύχημα στη νότια Ισπανία το πρωί της Τετάρτης στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 69 ανθρώπους, με ηχητικά αρχεία από το κέντρο ελέγχου του δικτύου να sidirodromikanea

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