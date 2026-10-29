2026-10-29 18:39:53
Φωτογραφία για «Οδηγέ, προχώρα με κανονική ταχύτητα»: Οι στιγμές που προηγήθηκαν του θανατηφόρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία.
Αεροφωτογραφία από σύγκρουση τρένου μεταξύ ενός τρένου υψηλής ταχύτητας Renfe AVE και ενός τρένου Iryo περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, μεταξύ Urda και Los Yebenes στην επαρχία του Τολέδο. Εικόνα Guardia Civil / AFPΈνα σιδηροδρομικό ατύχημα στη νότια Ισπανία το πρωί της Τετάρτης στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 69 ανθρώπους, με ηχητικά αρχεία από το κέντρο ελέγχου του δικτύου να sidirodromikanea
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Hellenic Train: Αιφνιδιαστική απεργία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.
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Hellenic Train: Αιφνιδιαστική απεργία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.
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