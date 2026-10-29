2026-10-29 21:26:49

Νέα στοιχεία για το δυστύχημα στην Ούρντα: Δύο αποτυχημένες προσπάθειες επανεκκίνησης του LZB πριν από τη σύγκρουσηΝέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με τη σιδηροδρομική τραγωδία που σημειώθηκε στις 28 Οκτωβρίου στην περιοχή Ούρντα του Τολέδο, όταν αμαξοστοιχία της Iryo συγκρούστηκε με τρένο AVE της Renfe στη γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης - Σεβίλλης.Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής sidirodromikanea

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