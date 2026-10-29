2026-10-29 21:26:49
Φωτογραφία για Η μηχανοδηγός της Iryo πάλευε επί 8 λεπτά να επανεκκινήσει το LZB πριν από τη φονική σύγκρουση.
Νέα στοιχεία για το δυστύχημα στην Ούρντα: Δύο αποτυχημένες προσπάθειες επανεκκίνησης του LZB πριν από τη σύγκρουσηΝέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με τη σιδηροδρομική τραγωδία που σημειώθηκε στις 28 Οκτωβρίου στην περιοχή Ούρντα του Τολέδο, όταν αμαξοστοιχία της Iryo συγκρούστηκε με τρένο AVE της Renfe στη γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης - Σεβίλλης.Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αυτές είναι οι 8 σιδηροδρομικές τραγωδίες που συγκλόνισαν την Ισπανία.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτές είναι οι 8 σιδηροδρομικές τραγωδίες που συγκλόνισαν την Ισπανία.
Μυϊκές κράμπες και δύο ιδανικά λάδια βοτάνων για μασάζ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μυϊκές κράμπες και δύο ιδανικά λάδια βοτάνων για μασάζ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Σώθηκαν από θαύμα τρεις Έλληνες – 18χρονος άλλαξε θέση λίγο πριν από την τραγωδία.
Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Σώθηκαν από θαύμα τρεις Έλληνες – 18χρονος άλλαξε θέση λίγο πριν από την τραγωδία.
Τι γνωρίζουμε για τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στην Ούρντα τουΤολέδο.
Τι γνωρίζουμε για τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στην Ούρντα τουΤολέδο.
«Σύγκρουση»: Πρεμιέρα-έκπληξη για το νέο ερωτικό δικαστικό θρίλερ του MEGA – Η ώρα μετάδοσης και ο λόγος της επιλογής
«Σύγκρουση»: Πρεμιέρα-έκπληξη για το νέο ερωτικό δικαστικό θρίλερ του MEGA – Η ώρα μετάδοσης και ο λόγος της επιλογής
Αγγλία: Μηχανοδηγός συνταξιοδοτείται μετά από 64 χρόνια στους σιδηροδρόμους!
Αγγλία: Μηχανοδηγός συνταξιοδοτείται μετά από 64 χρόνια στους σιδηροδρόμους!
Έξι νεκροί από σύγκρουση τρένου με λεωφορείο στην ανατολική Ρωσία.
Έξι νεκροί από σύγκρουση τρένου με λεωφορείο στην ανατολική Ρωσία.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Σώθηκαν από θαύμα τρεις Έλληνες – 18χρονος άλλαξε θέση λίγο πριν από την τραγωδία.
Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Σώθηκαν από θαύμα τρεις Έλληνες – 18χρονος άλλαξε θέση λίγο πριν από την τραγωδία.
Απαράδεκτες καταστροφές.
Απαράδεκτες καταστροφές.
Hellenic Train: Αιφνιδιαστική απεργία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.
Hellenic Train: Αιφνιδιαστική απεργία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.
«Οδηγέ, προχώρα με κανονική ταχύτητα»: Οι στιγμές που προηγήθηκαν του θανατηφόρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία.
«Οδηγέ, προχώρα με κανονική ταχύτητα»: Οι στιγμές που προηγήθηκαν του θανατηφόρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία.
«Deal» - Νέα δικηγόρος και νέος κανόνας φέρνουν ανατροπές!
«Deal» - Νέα δικηγόρος και νέος κανόνας φέρνουν ανατροπές!