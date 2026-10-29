2026-10-29 20:11:54

Φωτογραφία / ReutersΜια μητέρα και οι δύο γιοι της, ηλικίας 21 και 18 ετών, επέζησαν από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στο ΤολέδοΜια οικογένεια από την Ελλάδα κατάφερε να βγει ζωντανή από τη φονική σύγκρουση τρένων στην Ισπανία, που άφησε πίσω της δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Πρόκειται για μια μητέρα και τους δύο γιους της, τον 21χρονο Μάριο και τον 18χρονο Χρήστο Δρίτσα, οι οποίοι sidirodromikanea

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