2026-10-29 20:11:54
Φωτογραφία για Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Σώθηκαν από θαύμα τρεις Έλληνες – 18χρονος άλλαξε θέση λίγο πριν από την τραγωδία.
Φωτογραφία / ReutersΜια μητέρα και οι δύο γιοι της, ηλικίας 21 και 18 ετών, επέζησαν από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στο ΤολέδοΜια οικογένεια από την Ελλάδα κατάφερε να βγει ζωντανή από τη φονική σύγκρουση τρένων στην Ισπανία, που άφησε πίσω της δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Πρόκειται για μια μητέρα και τους δύο γιους της, τον 21χρονο Μάριο και τον 18χρονο Χρήστο Δρίτσα, οι οποίοι sidirodromikanea
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Hellenic Train: Αιφνιδιαστική απεργία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.
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Hellenic Train: Αιφνιδιαστική απεργία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.
Απαράδεκτες καταστροφές.
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Απαράδεκτες καταστροφές.
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