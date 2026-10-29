Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών τετραετούς διάρκειας σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) προτίθεται να καλύψει ανάγκες σε επιστημονικό προσωπικό με αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την Δικτυακή Πύλη e-ΙΕΠ (Μητρώο) https://mitroo.iep.edu.gr/ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια να υποβάλουν με την αίτησή τους βιογραφικό σημείωμα, πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ), καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποδεικτικά έγγραφα που επικαλούνται, π.χ

. τίτλoυς σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λ.π., όλα σε ηλεκτρονική μορφή.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 30/10/2026 και ώρα 15:00 έως τις 12/11/2026 και ώρα 15:00.

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση

Πρότυπο αίτησης για ΠΥΜ

Πρότυπο βιογραφικού

thriskeftika