2026-10-30 20:48:39
Φωτογραφία για Ο μηχανοδηγός τρένου που σκοτώθηκε σε σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία είχε προειδοποιήσει για επικείμενη καταστροφή.
Η χώρα «καταδικασμένη να επαναλάβει τα ίδια λάθη», δήλωσε οδηγός μετά από θανατηφόρο τροχαίο τον ΙανουάριοΟ Ισπανός μηχανοδηγός του τρένου που πέθανε στο τροχαίο υψηλής ταχύτητας της Τετάρτης είχε προειδοποιήσει για την «σοκαριστική επιδείνωση» της σιδηροδρομικής υποδομής της χώρας.Η αποκάλυψη, σε συνδυασμό με το διαρροή ήχου που δείχνει τον μηχανοδηγό να λάβει εντολή να επανεκκινήσει με μεγάλη sidirodromikanea
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Συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών Γιώργο Κώτσηρα είχε αντιπροσωπεία για τον Οδοντωτό.
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Συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών Γιώργο Κώτσηρα είχε αντιπροσωπεία για τον Οδοντωτό.
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