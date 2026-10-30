2026-10-30 12:01:58

-Με τα κονδύλια είχαν ενώσει γραμμές του 1992 με γραμμές καινούργιες-Είναι διπλό ανθρώπινο λάθος-Το σύστημα είχε χαλάσει πολλές φορές και είχαν σταματήσει τρένα το προηγούμενο διάστημα - Είχαν όλοι προειδοποιήσει-Η κ. Κοβέσι έχει αντικαταστήσει το τεκμήριο αθωότητας με το τεκμήριο ενοχής-Δεν βλέπω την κυρία Κοβέσι να λέει κάτι για την τραγωδία στην Ισπανία - Για την Ελλάδα γιατί μίλησε;Την sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ