Βούλτεψη: Η Ισπανία πήρε 700 εκατ. από Ε.Ε. για να ανανεώσει το σιδηροδρομικό σύστημα και δεν το έκανε.
2026-10-30 12:01:58
-Με τα κονδύλια είχαν ενώσει γραμμές του 1992 με γραμμές καινούργιες-Είναι διπλό ανθρώπινο λάθος-Το σύστημα είχε χαλάσει πολλές φορές και είχαν σταματήσει τρένα το προηγούμενο διάστημα - Είχαν όλοι προειδοποιήσει-Η κ. Κοβέσι έχει αντικαταστήσει το τεκμήριο αθωότητας με το τεκμήριο ενοχής-Δεν βλέπω την κυρία Κοβέσι να λέει κάτι για την τραγωδία στην Ισπανία - Για την Ελλάδα γιατί μίλησε;Την sidirodromikanea
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